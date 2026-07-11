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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

نذر ماندگار بانوی یزدی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

نذر ماندگار بانوی یزدی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

یزد - بانوی نیکوکار یزدی، مبلغ ۳۰ میلیون تومان را به نیت شادی روح والدین مرحوم خود، برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانوی نیکوکار یزدی، با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۳۰ میلیون تومان را به نیت شادی روح والدین خود برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

این بانوی نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: همیشه آرزو داشتم یاد و خاطره پدر و مادرم با کاری ماندگار زنده بماند و به اعتقاد من، هیچ خیراتی ارزشمندتر از آن نیست که بتواند گره از زندگی یک انسان باز کند و امیدوارم این هدیه ناچیز، به نیت شادی روح پدر و مادرم، زمینه‌ساز آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت آرامش به یک خانواده باشد.

کد مطلب 6884734

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