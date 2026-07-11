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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

۱۰ کشته بر اثر رانش زمین در جنوب فیلیپین

۱۰ کشته بر اثر رانش زمین در جنوب فیلیپین

دفتر محلی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی فیلیپین روز شنبه اعلام کرد؛ ۱۰ نفر پس از مدفون شدن دو خانواده در روستایی در استان سارانگانی، میندانائو در جنوب فیلیپین، در اثر رانش زمین جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این حادثه پس از بارندگی شدید مداوم و تشدید بادهای موسمی جنوب غربی رخ داد که باعث رانش خاک شد.

به گفته مقامات محلی، زمین در اثر زلزله ۷.۸ ریشتری که در ۸ ژوئن این منطقه را لرزاند و همچنین بارندگی‌های مداوم چند روزه، سست شده بود.

تاکنون حداقل ۱۱۵ خانواده از منطقه خارج شدند. تلاش‌های جستجو و نجات برای اطمینان از اینکه هیچ قربانی دیگری در زیر آوار گرفتار نشده است، در حال انجام است.

مقامات محلی از ساکنان خواستند که در برابر احتمال رانش زمین بیشتر هوشیار باشند.

کد مطلب 6884727

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