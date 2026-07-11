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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

ثبت بیش از ۳۱۶ هزار تردد بین‌استانی در جاده‌های خراسان جنوبی

ثبت بیش از ۳۱۶ هزار تردد بین‌استانی در جاده‌های خراسان جنوبی

بیرجند-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: طی هفته گذشته بیش از ۳۱۶ هزار و ۷۰۰ تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه، بیش از ۳۱۶ هزار و ۷۰۰ تردد بین‌استانی توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، بیش از ۸۲ هزار و ۶۰۰ مورد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۲۳۴ هزار و ۱۰۰ تردد نیز مربوط به خودروهای سبک بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به هم‌زمانی این بازه زمانی با اعزام و بازگشت زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، گفت: با پایش مستمر محورهای استان از طریق مرکز مدیریت راه‌ها، استقرار گشت‌های راهداری و آمادگی نیروهای عملیاتی، خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای بدون وقفه انجام شد.

جلال‌زاده ادامه داد: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند، محورهای بیرجند-قاین، بیرجند-خوسف و بیرجند-سربیشه بیشترین حجم تردد را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک افزود: در این مدت، ۸۰ سامانه ترددشمار برخط، ۳۷ سامانه نظارت تصویری و ۶۳ سامانه ثبت تخلف سرعت به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت ترافیک محورهای استان را رصد کرده و امکان مدیریت لحظه‌ای تردد را فراهم کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی همچنین از ثبت بیش از ۳۸۰ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان در این مدت خبر داد و گفت: تمامی تماس‌ها توسط کارشناسان مرکز پاسخگویی و پیگیری شده است.

جلال‌زاده در پایان با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و استفاده از مجتمع‌های خدماتی و ایستگاه‌های استراحت بین‌راهی، بر ضرورت توجه به ایمنی سفر تأکید کرد.

کد مطلب 6884751

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