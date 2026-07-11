به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلال‌زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه، بیش از ۳۱۶ هزار و ۷۰۰ تردد بین‌استانی توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، بیش از ۸۲ هزار و ۶۰۰ مورد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۲۳۴ هزار و ۱۰۰ تردد نیز مربوط به خودروهای سبک بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به هم‌زمانی این بازه زمانی با اعزام و بازگشت زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، گفت: با پایش مستمر محورهای استان از طریق مرکز مدیریت راه‌ها، استقرار گشت‌های راهداری و آمادگی نیروهای عملیاتی، خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای بدون وقفه انجام شد.

جلال‌زاده ادامه داد: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند، محورهای بیرجند-قاین، بیرجند-خوسف و بیرجند-سربیشه بیشترین حجم تردد را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک افزود: در این مدت، ۸۰ سامانه ترددشمار برخط، ۳۷ سامانه نظارت تصویری و ۶۳ سامانه ثبت تخلف سرعت به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت ترافیک محورهای استان را رصد کرده و امکان مدیریت لحظه‌ای تردد را فراهم کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی همچنین از ثبت بیش از ۳۸۰ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان در این مدت خبر داد و گفت: تمامی تماس‌ها توسط کارشناسان مرکز پاسخگویی و پیگیری شده است.

جلال‌زاده در پایان با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و استفاده از مجتمع‌های خدماتی و ایستگاه‌های استراحت بین‌راهی، بر ضرورت توجه به ایمنی سفر تأکید کرد.