به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۱۴ تا ۲۴ مردادماه، همزمان با افزایش سفرهای زیارتی و تردد زائران و مسافران، جریان ترافیک در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی بهصورت مستمر توسط سامانههای هوشمند ترددشمار و مرکز مدیریت راههای استان پایش شد.
وی افزود: در این بازه زمانی بیش از ۵۷۰ هزار تردد بیناستانی در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی به ثبت رسید که بیش از ۴۲۴ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سبک و بیش از ۱۴۶ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین طی این مدت بیش از ۲۸۶ هزار وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی استان به مقصد مشهد مقدس تردد داشتهاند.
جلالزاده با اشاره به افزایش سفرها در ایام پایانی ماه صفر گفت: با توجه به حجم بالای تردد زائران و مسافران در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، تمامی ظرفیتهای راهداری استان برای مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای بهکار گرفته شد.
وی ادامه داد: مرکز مدیریت راههای استان در این ایام با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، وضعیت تردد و جریان ترافیکی محورهای مواصلاتی را بهصورت شبانهروزی رصد کرد و گشتهای راهداری نیز در سطح محورها حضور مستمر داشتند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات لازم در کوتاهترین زمان ارائه شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: محورهای بیرجند-گناباد و فردوس-بجستان از جمله محورهای پرتردد استان در این بازه زمانی بودند و افزایش تردد در مسیرهای ارتباطی استان، ضرورت رعایت بیشتر نکات ایمنی و مدیریت سفر را دوچندان کرده است.
جلالزاده افزود: سامانههای ترددشمار برخط، نظارت تصویری و ثبت تخلفات سرعت نیز بهصورت شبانهروزی وضعیت تردد و جریان ترافیک را در محورهای استان پایش کردند و اطلاعات حاصل از این سامانهها در مدیریت و برنامهریزی تردد مورد استفاده قرار گرفت.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی مرکز مدیریت راههای استان خاطرنشان کرد: کاربران جادهای میتوانند پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها، شرایط جوی، محدودیتهای ترافیکی و وضعیت محورهای مواصلاتی با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
جلالزاده گفت: با توجه به تداوم بازگشت زائران و مسافران، حضور نیروهای راهداری و پایش محورهای مواصلاتی استان تا پایان موج بازگشت ادامه خواهد داشت.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات، از رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی پرهیز کرده و با مدیریت زمان سفر و استراحت کافی، سفری ایمن برای خود و سایر کاربران جادهای رقم بزنند.
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