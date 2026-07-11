ابرپرچم خونخواهی در بوشهر برافراشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر صبح شنبه در آیین نصب این پرچم، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و تأکید بر آرمان خونخواهی ایشان، اظهار کرد: نصب این ابر پرچم در میدان اصلی شهر بوشهر، تنها یک اقدام نمادین و ظاهری نیست؛ بلکه تجلی عزم راسخ و اراده پولادین ملت شهیدپرور ایران، به ویژه مردم متدین و انقلابی استان بوشهر پایتخت مقاومت، برای پی‌گیری جدی و مجدانه مسئله انتقام خون پاک رهبر شهیدمان است.

حجت‌الاسلام محمد قادری با اشاره به حکمت و پیام عمیق آیه مبارکه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ...» که بر این پرچم نقش بسته، افزود: این آیه، محور محتوایی نهضت ملی زندگی با آیه‌ها در این ایام است و به ما می‌آموزد که برای خدا قیام کنیم و در مسیر حق و حقیقت، یکدل و یک صدا باشیم.

وی افزود: قلب این پرچم نیز با هنر ارزشمند استاد نجابتی، به زیور نقش پرچم خونخواهی یا لثارات الحسین و ابناء الحسین آراسته شده است که یادآور عهد و پیمان ما با سید و سالار شهیدان و تأکید بر مطالبه به حق ملت در قصاص قاتلین و آمرین این جنایت بزرگ است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه تصریح کرد: امروز، وظیفه دینی و ملی ما این است که با وحدت و انسجام، پیام خونخواهی را به گوش جهانیان برسانیم و به دشمنان ثابت کنیم که ملت ایران از آرمان‌های خود و خون رهبرانشان هرگز کوتاه نخواهند آمد.

حجت‌الاسلام قادری با بیان اینکه این پرچم، نشان دهنده عزت ملی، غیرت دینی و پایبندی به آموزه‌های عاشورایی و مکتب اهل‌بیت (ع) است، اضافه کرد: مردم بصیر بوشهر بار دیگر ثابت کردند که در خط مقدم دفاع از انقلاب و آرمان‌های امام شهید قرار دارند و تا حصول نتیجه نهایی، از پای ننشسته‌اند.

گفتنی است، این ابر پرچم فضای میدان امام خمینی (ره) را به نگارخانه‌ای از ایمان، ایثار و عزم ملی برای تحقق وعده الهی در استیفای حق تبدیل کرده است.