ذوالنوری: همه فضائل برجسته در شخصیت رهبر شهید تجلی یافته بود

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبیین ابعاد سخصیتی رهبر شهید گفت: آنچه شخصیت رهبر شهید را ممتاز می‌کرد، جامعیت کم‌نظیر ایشان بود و هر بعدی از شخصیت ایشان برای انسان جذاب، الهام‌بخش و درس‌آموز بود.

وی افزود: وقار، صلابت، قاطعیت، تواضع، فروتنی، تعقل، تفقه، آشنایی عمیق با علوم مختلف، شناخت تاریخ، ادبیات، شعر، مسائل اعتقادی، مباحث نظامی و سیاسی، همگی در وجود ایشان به شکلی ممتاز و کم‌نظیر جمع شده بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معمولاً افرادی که از صلابت و اقتدار برخوردارند، کمتر تواضع و خشوع را در همان سطح دارا هستند، اما رهبر شهید هر دو ویژگی را به کامل‌ترین شکل در وجود خود جمع کرده بود.

وی اظهار کرد: ایشان در حوزه مسائل دفاعی و نظامی از نبوغ ویژه‌ای برخوردار بودند و در عرصه سیاست نیز با اشراف کامل، لایه‌های پنهان طراحی‌های دشمن را تحلیل و آینده تحولات منطقه و جهان را با دقت پیش‌بینی می‌کردند.



رقت قلب رهبر شهید مثال‌زدنی بود



ذوالنوری با اشاره به یکی از خاطرات دوران حضور رهبر شهید در جبهه‌های دفاع مقدس گفت: در یکی از سفرهای ایشان به منطقه جنوب و بازدید از تیپ مستقل امام جعفر صادق (ع)، توفیق همراهی با ایشان را در مسیر حرکت داشتم.

وی افزود: در مسیر، همزمان با پخش آیاتی از قرآن کریم از رادیو، تنها لحظاتی پس از آغاز تلاوت، اشک از چشمان رهبر شهید جاری شد و این صحنه برای همه همراهان بسیار تأثیرگذار بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از همراهان ایشان نیز نقل می‌کرد که رهبر شهید هنگام عبور از بزرگراه تهران ـ قم، با مشاهده تصاویر شهدای روحانی که در مسیر نصب شده بود، تا پایان راه با زمزمه و اشک، یاد شهدا را گرامی می‌داشت.

وی گفت: این روحیه لطیف و رقت قلب در کنار مسئولیت‌های سنگین مدیریتی، سیاسی و راهبردی کشور، جلوه‌ای از شخصیت معنوی و کم‌نظیر رهبر شهید بود.

ذوالنوری تأکید کرد: همین ویژگی‌های اخلاقی، معنوی، علمی و مدیریتی سبب شده بود که هر کس با رهبر شهید آشنا می‌شد، شیفته شخصیت جامع و ممتاز ایشان شود و این دلبستگی امروز نیز در عشق و وفاداری مردم به آرمان‌های ایشان استمرار یافته است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین بدرقه رهبر شهید اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره وفاداری خود را به ولایت و آرمان‌های انقلاب به اثبات رسانده‌اند و این حضور باشکوه نیز استمرار همان مسیر پرافتخار بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: شعارهای برخاسته از اعتقاد مردم در سال‌های گذشته در دفاع و ادامه مسیر ولایت تنها یک شعار نبوده، بلکه در عرصه عمل نیز تجلی یافته و ملت ایران در همه فتنه‌ها، تهدیدها، بحران‌ها و فراز و فرودهای تاریخی، پشتیبان امام و رهبری بوده‌اند.

ذوالنوری ادامه داد: بدرقه باشکوه رهبر شهید بار دیگر سرمایه عظیم اجتماعی و دلبستگی قلبی مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت و نشان داد این پیوند، ریشه‌ای عمیق و ناگسستنی دارد.

وی تصریح کرد: این سرمایه اجتماعی منحصر به مرزهای ایران نیست و علاقه و ارادت به رهبر شهید در میان ملت‌های مختلف نیز جلوه‌ای آشکار یافته است که باید با خدمت صادقانه از آن پاسداری شود.



دشمنان ملت ایران را نشناخته‌اند



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی درباره حضور مردم در مراسم‌های رهبر شهید گفت: برخی یا حقیقت را درک نمی‌کنند و یا خود را به نفهمیدن می‌زنند و دشمنان جمهوری اسلامی ایران در هر دو زمینه سابقه‌ای طولانی از خطای محاسباتی دارند.

وی افزود: کسانی که اشک‌های مردم و حضور گسترده آنان را ساختگی تصور می‌کنند، شناختی از فرهنگ، اعتقادات و پیوند ملت ایران با شهدا و ولایت ندارند.

ذوالنوری بیان کرد: حضور حماسی مردم و اشک‌های خالصانه آنان، بهترین پاسخ به ادعاهای بی‌اساس دشمنانی است که هرگز قادر به فهم عمق این ارتباط معنوی نخواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران بارها نشان داده است که در بزنگاه‌های تاریخی با وحدت و انسجام در کنار نظام اسلامی می‌ایستد و این حضور مردمی و میلیونی در تشییع رهبر شهید نیز نمونه دیگری از همان حقیقت بود.