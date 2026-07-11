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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در زنجان

کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در زنجان

زنجان- فرمانده انتظامی زنجان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز به همراه یک هزار و ۷۰۰ تیر فشنگ ساچمه‌ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر باباخانی گفت: در پی گزارش دریافتی مبنی بر نگهداری سلاح های شکاری غیر مجاز در زنجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ پس از بررسی صحت و سقم خبر و با هماهنگی قضایی موفق به کشف چهار قبضه سلاح شکاری غیر مجاز به همراه یک هزار و ۷۰۰ تیر فشنگ ساچمه ای شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان تصریح کرد: در این خصوص ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی ضمن قدردانی از مردم همیشه در صحنه از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اخبار و اطلاعات خود در زمینه نگهداری اسلحه غیر مجاز را از طریق سامانه خبری ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند و این نیرو را در انجام ماموریت ها و حفظ نظم و امنیت عمومی یاری دهند.

کد مطلب 6884857

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