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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

دستگیری عامل درگیری و چاقوکشی در بخش وشمگیر

دستگیری عامل درگیری و چاقوکشی در بخش وشمگیر

آق قلا-فرمانده انتظامی آق قلا از دستگیری عامل درگیری و چاقوکشی دربخش وشمگیر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین صفرزاد اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد نزاع و درگیری با سلاح سرد در یکی از محلات شهر انبارالوم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی آن بخش قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پاسگاه بخش وشمگیر بلافاصله در محل حاضر شدند و طی بررسی انجام شده مشخص شد یکی از متهمان به وسیله سلاح سرد ، یکی از شهروندان را مجروح و مصدوم به بیمارستان منتقل شد.

صفرزاد اظهار کرد: با توجه به اینکه متهم پیش از حضور ماموران از محل متواری شده بود، پس از انجام تحقیقات میدانی و اشراف اطلاعاتی موفق شدند عامل چاقو کشی را شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، تاکیدکرد: پلیس با هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد و اجازه نخواهیم داد عده ای هنجارشکن با اعمال مجرمانه خود نظم عمومی جامعه را برهم بزنند.

کد مطلب 6885195

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