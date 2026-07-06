پایان پاکسازی محوطه بیرونی مصلای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو، با اشاره به عملیات نظافت، نگهداشت و پاکسازی مصلای تهران اظهار کرد: این عملیات شب گذشته به پایان رسید. طی حدود سه روز گذشته، هر روز حدود ۸۰۰۰ پاکبان با بهره‌گیری از ۱۲۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات و همچنین حدود ۱۰۰۰ مخزن در این عملیات حضور داشتند. علاوه بر این، مناطق مختلف نیز با استقرار حدود ۵۰۰۰ مخزن در محل، در اجرای امور نظافتی مشارکت کردند و اقدامات لازم را در حوزه استقرار تجهیزات و خدمات‌رسانی انجام دادند. همچنین شب گذشته موضوعات مرتبط با این عملیات به انجام رسید و خوشبختانه کار به نحو مطلوب و مناسبی پیش رفت.

وی ادامه داد: با توجه به جمعیت بسیار عظیم و گسترده زائران رهبر شهید ایران، شرایط خدمت‌رسانی دشوار بود؛ چرا که برنامه‌ای تقریباً ۴۸ ساعته و مداوم در حال برگزاری بود و حضور گسترده جمعیت، حجم کار را افزایش می‌داد. این نخستین بار بود که چنین تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاشتیم؛ اما خوشبختانه با همت همکاران در حوزه خدمات شهری، همراهی دوستان در مناطق مختلف، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در شهر تهران و همچنین نظارت سازمان، این عملیات با موفقیت انجام شد. جا دارد از تمامی همکاران و عوامل اجرایی قدردانی و تشکر کنیم و امیدواریم بتوانیم این مسیر را به‌خوبی و به‌درستی ادامه دهیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران اضافه کرد: در خصوص میزان زباله جمع‌آوری و تخلیه‌شده نیز باید گفت به دلیل آنکه بخشی از محدوده عملیاتی ما به محل دیگری منتقل شد، آمارها متفاوت است؛ اما بخش عمده پسماندهای جمع‌آوری‌شده را بطری‌های آب معدنی تشکیل می‌داد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از پسماند خشک توسط نیروهای خدماتی جمع‌آوری شد.

وی تصریح کرد: عملیات پاکسازی داخل مصلی امروز به‌طور کامل تکمیل خواهد شد، اما پاکسازی فضاهای بیرونی مصلی شب گذشته به‌صورت کامل به پایان رسید.

قضاتلو در پایان در خصوص وضعیت کنونی خدمات‌رسانی در خیابان‌ها گفت: باید گفت هم‌اکنون حدود ۸۰۰۰ نفر از نیروهای خدمات شهری در مسیرهای مختلف و از پیش تعیین‌شده مستقر هستند و با بهره‌گیری از ماشین‌آلات، خودروهای خدماتی، ون‌ها و سایر تجهیزات مورد نیاز، خدمات‌رسانی را انجام می‌دهند. تا زمانی که این جمعیت در محل حضور داشته باشند و پیکر رهبر شهید در این محدوده قرار داشته باشد، خدمت‌رسانی ادامه خواهد داشت و پس از پایان مراسم نیز مسیرها به‌طور کامل پاکسازی و تمیز شده و به مناطق مربوطه تحویل داده خواهد شد.