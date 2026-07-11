نمایش ۵ فیلم کوتاه در دومین دوره شب سینمای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره شب سینمای ایرانی با نمایش منتخبی از فیلمهای کوتاه سینمای مستقل ایران، روز یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶) ساعت ۱۷ در سینمای Cinema du Parc شهر مونترال کانادا برگزار خواهد شد.
در این رویداد، پنج فیلم کوتاه از سینمای مستقل ایران که در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تولید شده و در جشنوارههای معتبر بینالمللی حضور داشته و موفق به کسب جوایز شدهاند، به نمایش درمیآیند. انتخاب و گردآوری فیلمهای این دوره بر عهده محمد حمزهای بوده و این رویداد با مدیریت فؤاد اسدی و با همکاری «صبا مدیاز» برگزار میشود.
هدف از برگزاری این برنامه، معرفی تازهترین دستاوردهای سینمای مستقل ایران و ایجاد فرصتی برای آشنایی مخاطبان بینالمللی و فارسیزبان با روایتها و نگاههای متنوع فیلمسازان ایرانی است. تمامی آثار با زیرنویس انگلیسی به نمایش درمیآیند.
فیلمهای حاضر در این دوره عبارتند از «کانکس» ساخته دینا رضایی، «رویای آمریکایی» ساخته حورا کیان، «بدرود پاریس» ساخته ابراهیم شهبازی، «پیردختر» ساخته گلناز ایزدان و «میا» ساخته سیدعلی قاسمی.
دومین دوره شب سینمای ایرانی در ادامه نخستین دوره این رویداد است که مهر ۱۴۰۴ در دانشگاه کارلتون شهر اتاوا برگزار شد.
برگزارکنندگان این برنامه امیدوارند با تداوم شب سینمای ایرانی در کانادا، زمینه معرفی هرچه بیشتر آثار سینمای مستقل ایران، گسترش گفتگوی فرهنگی و ایجاد ارتباط میان فیلمسازان ایرانی و مخاطبان بینالمللی را فراهم کنند.
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