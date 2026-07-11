دعوت از نخبگان برای اعلام نظر درباره سند هوشمندسازی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، پیش نویس سند هوشمند سازی و تحول صنعتی و کشاورزی بر پایه فناوری های نوین فضای مجازی که بیست و یکمین اقدام کلان سند راهبردی ایران در فضای مجازی است، با هدف بهره گیری از نظرات و دیدگاه های نخبگان، صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی در اختیار تشکل های تخصصی مرتبط، فعالان بخش خصوصی و تعاونی، اندیشه ورزان و صاحب نظران این حوزه قرار گرفته و پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادهای دریافتی از تشکل ها، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، نسخه نهایی سند برای بررسی و تصویب به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه خواهد شد.

این سند که نسخه اولیه آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با مشارکت دستگاه های عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تهیه شده و در جلسات کمیته تخصصصی مربوطه توسط معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، پس از طرح و تصویب در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مبنای اسناد تحول رقومی دستگاه های مرتبط با زنجیره ارزش صنعت و کشاورزی شده و برای این دستگاه ها لازم الاجرا خواهد بود.

براساس این سند، هوشمند سازی با تکیه بر داده سامانه های تحلیلی و فناوری های نوین فضای مجازی، به عنوان یکی از پیشران های اصلی تحول در بخش صنعت و کشاورزی معرفی شده و هدف آن ارتقای حکمرانی هوشمند و داده محور، توسعه نظام ملی داده و تبادل اطلاعات، توسعه خدمات هوشمند در زنجیره ارزش، گسترش کاربردهای هوشمند و ارتقای بهره وری است.