تقدیر از حضور کادر سلامت در آیین تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده در این پیام، آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی را صحنه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری و حضور آگاهانه میلیون‌ها ایرانی توصیف کرد و حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف را جلوه‌ای از قدردانی ملت ایران از شخصیتی دانست که عمر خود را وقف عزت، استقلال، پیشرفت و سربلندی کشور کرده بود.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی گسترده خانواده بزرگ نظام سلامت در این مراسم، تأکید کرد: پزشکان، پرستاران، کارکنان اورژانس، نیروهای امدادی، کارشناسان بهداشت، داوطلبان جمعیت هلال احمر و سایر اعضای کادر سلامت با احساس مسئولیت، تعهد حرفه‌ای و روحیه ایثار، در بیمارستان‌های سیار، درمانگاه‌ها، پایگاه‌های امدادی و مسیرهای برگزاری مراسم حضوری فعال و مؤثر داشتند و به رغم گرمای شدید هوا و ازدحام گسترده جمعیت، خدمات درمانی و بهداشتی را با بالاترین سطح آمادگی و کیفیت به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه کردند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، همچنین ثبت عملکرد موفق نظام سلامت در مدیریت این اجتماع چند ده میلیونی را دستاوردی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، انسجام مدیریتی و تلاش شبانه‌روزی مدیران، متخصصان و تمامی ارکان نظام سلامت، خوشبختانه هیچ مورد فوت ناشی از مراسم و کمترین میزان حوادث درمانی گزارش شد که این موضوع، برگ زرین دیگری در کارنامه خدمت‌رسانی حوزه سلامت کشور به شمار می‌رود.

رئیس‌زاده در ادامه از تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، نیروهای مسلح، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شبکه‌های بهداشت و درمان، سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت، انجمن‌های علمی، مراکز درمانی و همچنین پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و سایر فعالان عرصه سلامت که در این مأموریت ملی حضوری مسئولانه و ایثارگرانه داشتند، صمیمانه قدردانی کرد.

وی همچنین از همکاری ارزشمند مجموعه بهداشت و درمان جمهوری عراق، مدیران، نیروهای درمانی و امدادی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم در شهرهای مقدس کربلا و نجف که با نهایت اخلاص در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر کرد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روحیه همدلی و همبستگی، تأکید کرد که این سرمایه اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و استمرار خدمت صادقانه به مردم ایران و جهان اسلام باشد و برای تمامی خدمتگزاران عرصه سلامت، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.