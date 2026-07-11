  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

تقدیر از حضور کادر سلامت در آیین تشییع رهبر شهید

تقدیر از حضور کادر سلامت در آیین تشییع رهبر شهید

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، در پیامی از مجموعه کادر سلامت کشور در جریان برگزاری آیین باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب، تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده در این پیام، آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی را صحنه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری و حضور آگاهانه میلیون‌ها ایرانی توصیف کرد و حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف را جلوه‌ای از قدردانی ملت ایران از شخصیتی دانست که عمر خود را وقف عزت، استقلال، پیشرفت و سربلندی کشور کرده بود.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی گسترده خانواده بزرگ نظام سلامت در این مراسم، تأکید کرد: پزشکان، پرستاران، کارکنان اورژانس، نیروهای امدادی، کارشناسان بهداشت، داوطلبان جمعیت هلال احمر و سایر اعضای کادر سلامت با احساس مسئولیت، تعهد حرفه‌ای و روحیه ایثار، در بیمارستان‌های سیار، درمانگاه‌ها، پایگاه‌های امدادی و مسیرهای برگزاری مراسم حضوری فعال و مؤثر داشتند و به رغم گرمای شدید هوا و ازدحام گسترده جمعیت، خدمات درمانی و بهداشتی را با بالاترین سطح آمادگی و کیفیت به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه کردند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی ایران، همچنین ثبت عملکرد موفق نظام سلامت در مدیریت این اجتماع چند ده میلیونی را دستاوردی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، انسجام مدیریتی و تلاش شبانه‌روزی مدیران، متخصصان و تمامی ارکان نظام سلامت، خوشبختانه هیچ مورد فوت ناشی از مراسم و کمترین میزان حوادث درمانی گزارش شد که این موضوع، برگ زرین دیگری در کارنامه خدمت‌رسانی حوزه سلامت کشور به شمار می‌رود.

رئیس‌زاده در ادامه از تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، نیروهای مسلح، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شبکه‌های بهداشت و درمان، سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت، انجمن‌های علمی، مراکز درمانی و همچنین پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و سایر فعالان عرصه سلامت که در این مأموریت ملی حضوری مسئولانه و ایثارگرانه داشتند، صمیمانه قدردانی کرد.

وی همچنین از همکاری ارزشمند مجموعه بهداشت و درمان جمهوری عراق، مدیران، نیروهای درمانی و امدادی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم در شهرهای مقدس کربلا و نجف که با نهایت اخلاص در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر کرد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روحیه همدلی و همبستگی، تأکید کرد که این سرمایه اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و استمرار خدمت صادقانه به مردم ایران و جهان اسلام باشد و برای تمامی خدمتگزاران عرصه سلامت، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

کد مطلب 6884922
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار