۴ بازی برای فرار از تکرار بدترین رکورد؛مأموریت بزرگ پیاتزا در هفته سوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در حالی خود را برای هفته سوم لیگ ملتهای ۲۰۲۶ آماده میکند که تنها چهار مسابقه تا پایان مرحله مقدماتی فرصت دارد تا جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد. شاگردان روبرتو پیاتزا در پایان دو هفته نخست با دو پیروزی و شش شکست در رده چهاردهم جدول ۱۸ تیمی قرار گرفتهاند؛ آماری که اگر در هفته پایانی تغییر نکند، یکی از ضعیفترین نتایج ایران در تاریخ لیگ ملتها را رقم خواهد زد.
اگرچه نتایج ایران در جدول چندان امیدوارکننده نیست، اما بررسی روند عملکرد تیم نشان میدهد شرایط با آنچه اعداد و ارقام نشان میدهند، تفاوتهایی دارد. ایران در هفته نخست به دلیل فرصت محدود برای آمادهسازی و برگزاری تنها یک دیدار تدارکاتی ناهماهنگی محسوسی داشت؛ موضوعی که در شکستهای ابتدایی تیم نیز مشهود بود. با این حال، هرچه مسابقات پیش رفت، تیم پیاتزا انسجام بیشتری پیدا کرد و برابر تیمهای مدعی مانند فرانسه و ژاپن در هفته دوم نمایش متفاوتی ارائه داد؛ بهگونهای که مقابل ژاپن تا آستانه خلق یک شگفتی پیش رفت اما بازی را در ست پنجم واگذار کرد.
با وجود این پیشرفت فنی، واقعیت جدول چیز دیگری میگوید. ایران در هشت مسابقه تنها دو برد به دست آورده و این آمار یادآور دو دوره نهچندان موفق تاریخ والیبال ایران در لیگ ملتهاست؛ در سالهای ۲۰۲۳ با هدایت بهروز عطایی و همچنین سال ۲۰۲۴ با موریس موتا پائز، تیم ملی پس از هشت مسابقه تنها دو پیروزی کسب کرده بود.
حالا روبرتو پیاتزا در دومین تجربه حضورش روی نیمکت تیم ملی ایران، چهار مسابقه فرصت دارد تا اجازه ندهد نامش کنار این رکورد تلخ قرار بگیرد. ایران در هفته سوم باید به مصاف اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه برود؛ تیمهایی که اغلب آنها در نیمه بالایی جدول قرار دارند و برای صعود به مرحله نهایی یا تثبیت جایگاه خود رقابت میکنند. از این رو، مأموریت ایران در هفته سوم لیگ ملتها آسان نخواهد بود.
با این حال، عملکرد هفته دوم نشان داد فاصله فنی ایران با تیمهای مطرح دنیا کمتر از آن چیزی است که جدول نشان میدهد. تیم ملی برابر ژاپن و فرانسه بازیهای نزدیکی ارائه کرد. ملیپوشان والیبال حتی مقابل ژاپن میتوانستند پیروز میدان شوند اما در ست پنجم برخی اشتباهات پیروزی را از آنها گرفت. عملکرد ایران در این دو مسابقه در هفته دوم رقابتها نشان داد تیم پیاتزا نسبت به ابتدای مسابقات پیشرفت قابل توجهی داشته و حالا از نظر هماهنگی شرایط بهتری را تجربه میکند.
نکته مهم دیگر این است که تیم ملی پس از پایان هفته دوم، برخلاف ابتدای مسابقات زمان بیشتری برای ریکاوری و تمرین در اختیار داشته است. ملیپوشان نزدیک به سه هفته در صربستان اردو زدهاند و کادر فنی تلاش کرده با رفع مصدومیتها و افزایش هماهنگی، تیم را در بهترین شرایط ممکن به هفته سوم برساند.
چهار مسابقه باقیمانده فقط برای بهبود رتبه ایران در جدول ردهبندی لیگ ملتها اهمیت ندارد؛ بلکه ماموریت مهم برای پروژهای است که با حضور پیاتزا آغاز شده است. اگر تیم ملی بتواند در هفته سوم تعداد بردهایش را افزایش دهد، میتوان از لیگ ملتهای امسال بهعنوان نقطه شروعی امیدوارکننده برای ادامه مسیر تا مسابقات قهرمانی جهان یاد کرد. اما اگر ایران در پایان مرحله مقدماتی همچنان با همان دو پیروزی کارش را به پایان برساند، علاوه بر ثبت یکی از ضعیفترین نتایج تاریخ حضورش در لیگ ملتها، فشارها بر کادر فنی ایتالیایی نیز بیش از گذشته خواهد بود.
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