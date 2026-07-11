عملکرد متفاوت ستاره والیبال ایران؛ کاپیتان از رکورد قبل فاصله گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که از یازدهم تیرماه تمرینات خود را در کمپ کلادوو صربستان آغاز کرده است، خود را برای هفته سوم لیگ ملتها آماده میکند. تیم ایران در این مرحله (۲۴ تا ۲۸ تیرماه) در بلگراد به مصاف اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه خواهد رفت.
تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست رقابتهای لیگ ملتهای والیبال انتظارات را برآورده نکرد. شاگردان پیاتزا با سه شکست مقابل تیمهای برزیل، بلغارستان و بلژیک به کار خود پایان دادند و تنها پیروزی ملیپوشان والیبال ایران در هفته نخست مقابل آرژانتین بود که با نتیجه ۳ برصفر پیروز میدان شد.
در هفته دوم اگرچه تیم ملی والیبال ایران تنها یک پیروزی مقابل کوبا به دست آود اما شرایط ملیپوشان به نسبت هفته اول بهتر شد و مقابل تیمهای فرانسه و ژاپن عملکرد خوبی داشتند.در نهایت تیم ملی والیبال هفته دوم رقابتها را با سه شکست مقابل تیمهای فرانسه، آمریکا و ژاپن و یک پیروزی مقابل کوبا به پایان رسید و در جایگاه چهاردهم ردهبندی قرار گرفت.
در هفته نخست رقابتهای لیگ ملتها موضوعی که هواداران و کارشناسان والیبال به آن توجه کردند عملکرد مرتضی شریفی کاپیتان تیم بود. شریفی سال گذشته به دلیل اینکه یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم بود بازوبند کاپیتانی را از پیاتزا دریافت کرد اما امسال در هفته نخست او نتوانست انتظارات را برآورده کند و فاصله زیادی با نمایشهای خوب گذشته خود داشت. شریفی نه تنها از نظر فنی نتوانست تأثیرگذار باشد، بلکه در برخی لحظات حساس در شرایطی که بازوبند کاپیتانی را داشت نتوانست خوش بدرخشد و همین موضوع مورد انتقاد کارشناسان و اهالی والیبال قرار گرفت.
عدم تأثیرگذاری کاپیتان تیم ملی در شرایطی رخ داد که امسال پیاتزا در ترکیب تیم ملی جوانگرایی کرده و بازیکنانی در تیم ملی حضور دارند که تجربه زیادی از حضور در سطح اول والیبال جهان را ندارند و قطعا در چنین شرایطی انتظار میرود کاپیتان تیم نقش ویژهای داشته باشد.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، در فصل جاری لیگ ملتهای والیبال نسبت به فصل گذشته از نظر آماری عملکرد ضعیفتری داشته است. او در دو هفته نخست لیگ ملتهای والیبال سال گذشته، در پنج مسابقه موفق شد ۶۷ امتیاز برای تیم ملی ایران کسب کند. اما شریفی در لیگ ملتهای امسال با وجود اینکه در هر هشت دیدار تیم ملی به میدان رفته، همچنان روی همان ۶۷ امتیاز قرار دارد. این موضوع نشان میدهد که عملکرد شریفی نسبت به سال قبل افت کرده است. شریفی در دیدار مقابل برزیل ۵ امتیاز، برابر بلغارستان ۸ امتیاز، مقابل آرژانتین ۳ امتیاز، برابر بلژیک ۸ امتیاز، در دیدار با فرانسه ۳ امتیاز، مقابل آمریکا ۱۵ امتیاز، برابر ژاپن ۱۶ امتیاز و در بازی با کوبا ۹ امتیاز برای تیم ملی ایران کسب کرده است.
با این حال، او همچنان یکی از مهرههای اصلی روبرتو پیاتزا در ترکیب تیم ملی به شمار میرود و کادر فنی همچنان روی تواناییهای شریفی حساب ویژهای باز کرده است. حالا با آغاز هفته سوم لیگ ملتهای والیبال، این بازیکن فرصت دارد با بهبود روند امتیازگیری خود، هم آمار فردیاش را ارتقا دهد و هم نقش مؤثرتری در کسب نتایج بهتر برای تیم ملی والیبال ایران ایفا کند.
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