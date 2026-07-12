پایان یک شایعه روی نیمکت تیم ملی والیبال/ سرنوشت پیاتزا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه در هفته سوم رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ به میزبانی صربستان به مصاف تیمهای اسلوونی، آلمان، اوکراین و ترکیه خواهد رفت. شاگردان روبرتو پیاتزا در پایان دو هفته نخست این مسابقات با دو پیروزی و شش شکست در جایگاه چهاردهم جدول ۱۸ تیمی قرار دارند و امیدوارند در هفته پایانی مرحله مقدماتی شرایط خود را بهبود ببخشند.
نتایج تیم ملی در دو هفته ابتدایی لیگ ملتها، گمانهزنیهایی را درباره آینده روبرتو پیاتزا روی نیمکت تیم ملی به وجود آورد؛ تا جایی که در برخی رسانهها و فضای مجازی حتی نامهایی از جمله سعید معروف به عنوان گزینه احتمالی جانشینی این سرمربی ایتالیایی مطرح شد. با این حال، اظهارات اخیر میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال عملاً به تمام این شایعات پایان داد.
تقوی پیش از آغاز لیگ ملتها نیز تأکید کرده بود که عملکرد تیم ملی نباید بر اساس یک یا چند مسابقه قضاوت شود و ارزیابی این تیم نیازمند نگاه بلندمدت است. این در حالی است که تیم ملی ایران پیش از آغاز رقابتها، به دلیل شرایط جنگی در کشور و محدودیتهای ایجادشده در روند آمادهسازی، فرصت برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی کافی را نداشت و تنها یک بازی دوستانه پیش از حضور در لیگ ملتها با برزیل برگزار کرد.
از سوی دیگر، پیاتزا از زمان آغاز همکاری با تیم ملی، سیاست جوانگرایی را در دستور کار قرار داده است. ترکیب فعلی ایران از بازیکنان جوانی تشکیل شده که برخی از آنها در لیگ ملتهای امسال، نخستین تجربه حضور در تیم ملی بزرگسالان و رقابتهای بینالمللی را پشت سر میگذارند؛ موضوعی که طبیعی است بر روند نتیجهگیری تیم نیز تأثیرگذار باشد.
فدراسیون والیبال نیز از زمان انتخاب پیاتزا، بارها بر اعتماد کامل به این مربی ایتالیایی و اجرای یک برنامه بلندمدت تأکید کرده است. بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، همکاری دو طرف تا پایان بازیهای المپیک ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت و در شرایط فعلی هیچ بحثی درباره قطع همکاری یا تغییر کادر فنی تیم ملی مطرح نیست.
در حال حاضر پروژه جوانگرایی همچنان اولویت اصلی فدراسیون والیبال به شمار میرود و حتی اگر نتایج تیم ملی در لیگ ملتهای امسال مطابق انتظار نباشد، تغییری در رویکرد فدراسیون نسبت به پیاتزا ایجاد نخواهد شد. مسئولان فدراسیون معتقدند موفقیت این پروژه نیازمند زمان و ثبات است و به همین دلیل از سرمربی ایتالیایی تیم ملی حمایت کامل خواهند کرد.
تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر، در کنار بلغارستان، یکی از جوانترین تیمهای حاضر در لیگ ملتهای والیبال محسوب میشود؛ موضوعی که نشان میدهد نگاه فدراسیون بیش از آنکه معطوف به نتایج کوتاهمدت باشد، بر ساختن تیمی رقابتپذیر برای رویدادهای مهم پیشرو، بهویژه المپیک ۲۰۲۸، متمرکز است.
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