آخرین وضعیت پاسور تیم ملی والیبال ایران پس از مصدومیت + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی شهرهای بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با برگزاری ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ملی ایران در بلگراد به ترتیب به مصاف تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) می‌رود.

شب گذشته عرشیا به نژاد پاسور تیم ملی والیبال ایران از ناحیه زانو دچار درد شد و با تشخیص روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی و پزشک تیم از ادامه تمرین خارج شد تا روند درمانی خود را آغاز کند. این اتفاق نگرانی زیادی برای تیم ملی والیبال ایران در آستانه هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها به وجود آورد.

با پیگیری خبرنگار مهر مشخص شد به نژاد مشکلی برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ندارد و این درد کوچک به دلیل فشار تمرینات بوده که با استراحت هم برطرف خواهد شد.