واکنش رئیس فدراسیون والیبال به شایعات درباره پیاتزا

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد تقوی در واکنش به عملکرد تیم ملی والیبال ایران در هفته اول و دوم رقابت‌های لیگ ملت‌ها و ادامه حضور پیاتزا گفت: ما برای اعتلای نام مقدس ایران، تیمی با میانگین سنی ۲۲ سال ساخته‌ایم که بسیار امیدوارکننده است؛ در حالی که بهترین میانگین سنی جهان ۲۶ سال است. عملکرد پیاتزا سرمربی تیم ملی، قابل دفاع است و فدراسیون در برابر فشارهای حاشیه‌ای، باج‌خواهی‌ها و مشکلات شخصی برخی افراد، کوتاه نخواهد آمد.از پیاتزا حمایت می‌کنیم و او تا پایان المپیک ۲۰۲۸ به عنوان سرمربی در خدمت تیم ملی خواهد بود. برای ما، سربلندی والیبال ایران بر هرگونه حاشیه اولویت دارد.

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه به شایعات مطرح شده درباره روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران، اشاره کرد و گفت: طی هفته‌های اخیر برخی افراد که به اعتقاد من تأثیر جدی در میان هواداران والیبال ندارند، شایعاتی را درباره آینده پیاتزا منتشر کردند، اما روند کاری او طی دو سال گذشته مثبت بوده است.

وی ادامه داد: اگر صرفاً نتیجه‌گرا باشیم، باید بپذیریم که جوانگرایی هزینه دارد. امروز تیمی با میانگین سنی پایین در اختیار داریم و عملکرد بازیکنان مقابل تیم‌هایی مانند ژاپن و فرانسه نشان داد که آینده امیدوارکننده‌ای پیش روی والیبال ایران است. برابر ژاپن که سال‌ها یکی از رقبای دشوار ما بوده و اکنون نیز از تیم‌های موفق لیگ ملت‌ها محسوب می‌شود، بازیکنان ایران توانستند پس از عقب افتادن، بازی را به تساوی بکشانند و تنها در ست پنجم نتیجه را واگذار کنند. این نشان می‌دهد که با رفع برخی ایرادهای فردی، این تیم توان رقابت با بهترین‌های جهان را دارد.