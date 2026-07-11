خبرگزاری مهر، گروه استان ها- فاطمه آقامولایی: در راستای بزرگداشت روز ادبیات کودک و نوجوان، که یادآور نقش حیاتی قصهگویی در رشد روحی نسلهای گذشته است، ضرورت بازنگری در رویکردهای فرهنگی استان کرمان بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
در این میان، ادبیات کودک تنها یک ابزار سرگرمی نیست، بلکه زیربنای شکلگیری هویت و قدرت روانی نسل آینده است.
اکبر خدادادی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، به تحلیل نقش استراتژیک این حوزه در توسعه فرهنگی و تقویت تابآوری کودکان در برابر چالشهای اجتماعی و طبیعی استان کرمان پرداخت.
ادبیات کودک؛ بخشی از راهبرد توسعه استان کرمان
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان، ادبیات کودک را فراتر از یک فعالیت ساده فرهنگی میداند و معتقد است که باید نگاه کلانتری به آن داشت.
اکبرخدادادی، در این باره میگوید: اگر به دنبال تربیت نسلی هویتمند، خلاق و تابآور برای استان کرمان هستیم، نباید ادبیات کودک و نوجوان را تنها یک سرگرمی یا فعالیت فرهنگی حاشیهای تلقی کنیم.
وی با بیان اینکه این حوزه باید به عنوان بخشی از راهبرد توسعه فرهنگی استان کرمان دیده شود افزود: سرمایهگذاری بر تولید آثار بومی، حمایت از نویسندگان و تصویرگران کرمانی و گسترش فرهنگ کتابخوانی در مدارس و مراکز فرهنگی، همان بستری است که به کودکان کمک میکند با شناخت ریشههایشان، برای ساختن آیندهای روشن آماده شوند.
روایت کرمان در قصهها برای تقویت هویت بومی
خدادادی، با تأکید بر پیشینه غنی و تاریخی کرمان، بازآفرینی عناصر بومی را عامل اصلی تعلق خاطر کودکان میداند.
وی میافزاید: کرمان سرزمینی با پیشینه ادبی و فرهنگی درخشان است و وقتی ما قصهها، افسانهها، آیینها، گویشها و شخصیتهای تاریخی و جغرافیای کرمان مانند باغ شاهزاده، ارگ بم، قالی کرمان و... را در آثار کودک و نوجوان بازآفرینی میکنیم، نسل جدید احساس تعلق بیشتری به زادبوم خود پیدا میکند.
وی ادامه داد: کودکی که با این نمادها بزرگ میشود، هویت خود را عمیقتر درک کرده و در برابر تهاجمهای فرهنگی، مقاومتر خواهد بود.
ادبیات، ابزاری برای تابآوری در برابر بحرانها
مدیرکل کانون پرورش فکری استان کرمان به تجربه زیسته مردم کرمان در مواجهه با حوادث اشاره کرده و نقش ادبیات را در افزایش تابآوری کودکان کلیدی توصیف میکند.
خدادادی، میگوید: کرمان تجربه حوادث تلخی مانند زلزله و خشکسالی را پشت سر گذاشته است و ادبیات کودک میتواند با روایت امید، همدلی، همکاری و غلبه بر سختیها، به کودکان بیاموزد که بحران پایان راه نیست.
وی می افزاید: داستانها و نمایشنامههای مناسب، مهارتهای روانی و اجتماعی لازم برای مواجهه با این دشواریها را در ضمیر ناخودآگاه کودکان تقویت میکنند.
حفظ میراث ناملموس در قاب داستان
خدادادی، همچنین با تاکید بر لزوم حفظ قصههای شفاهی و میراث ناملموس کرمان تصریح می کند: بسیاری از لالاییها، متلها و روایتهای شفاهی ما در معرض فراموشی هستند و وظیفه ماست که این میراث را به کتاب، کتاب تصویری، پادکست و آثار دیجیتال تبدیل کنیم تا هم آنها را حفظ کنیم و هم برای نسل امروز که در دنیای دیجیتال زندگی میکند، جذاب سازیم.
پرورش امید و اعتماد به نفس
وی نگاهی امیدوارانه به آینده دارد و معتقد است ادبیات کودک پلی به سوی فرداست.
خدادادی میگوید: ادبیات کودک فقط روایت گذشته نیست؛ بلکه باید کودکان را به آینده امیدوار کند و با معرفی الگوهای موفق کرمانی در حوزههای علم، فرهنگ، هنر و ایثار، ما میتوانیم انگیزه و اعتمادبهنفس نسل نوجوان را افزایش دهیم تا آنها خود را بخشی از جریان سازندگی استان بدانند و ارزشهایی همچون مهربانی، مهماننوازی و همبستگی را که از دیرباز در فرهنگ مردم کرمان جاری بوده است، به نسلهای بعدی منتقل کنند.
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