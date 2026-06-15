برگزاری شب شعر «ایران عاشورایی» در کانون پرورش فکری کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن ماه محرم، محفل ادبی «ایران عاشورایی» با هدف پیوند مفاهیم بلند قیام عاشورا با حوادث معاصر و گرامیداشت یاد شهدای کودک و نوجوان حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، با حضور جمعی از شاعران برجسته آیینی کشور و استعدادهای نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان برگزار شد.

شامگاه دوشنبه فضای کانون پرورش فکری استان کرمان، صحنه پیوند میان نسل پیشکسوت ادبیات و شاعران نوجوان بود و در این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی و روایتگری حماسی وقایع معاصر برگزار شد، چهره‌های شناخته‌شده ادبیات آیینی کشور به شعرخوانی پرداختند.

تداوم راه شهیدان در آینه شعر آیینی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان در این نشست، شاعران را وارثان خرد و روشنگری دانست و با اشاره به همزمانی این محفل با ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) گفت: در کانون پرورش فکری، تلاش می‌کنیم تا حماسه‌ی نینوا و مظلومیت شهدای معاصر را با زبان هنر و شعر برای نسل جدید روایت کنیم.

اکبر خدادادی، با گرامیداشت یاد شهدای حادثه تروریستی، به‌ویژه «فرشته‌های مینا» شهدای کودک و نوجوان، حضور شاعران پیشکسوت در کنار استعدادهای نوجوان کانون را نویدبخش تداوم راه شعر آیینی و حماسی در استان کرمان دانست.

از شعرخوانی تا روایت حوادث معاصر

بخش اصلی این برنامه به شعرخوانی اختصاص داشت که در آن اساتید ادبیات و شاعران آیینی کشور همچون سید محمدجواد شرافت و احمد بابایی، در کنار حامد حسین‌خانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر، احمد یوسف‌زاده، نویسنده و شاعر پیشکسوت و سید علی منصوریان، مسئول انجمن ادبی دل عالم به خوانش اشعار خود با محوریت مکتب عاشورا و پیوند آن با وقایع اخیر پرداختند.

نکته قابل توجه این نشست، حضور پررنگ شاعران نوجوان کانون بود که با سروده‌های خود، دغدغه‌های آیینی و حماسی نسل جدید را به تصویر کشیدند.

تنوع اشعار در این محفل نشان داد که چگونه خون شهدای امروز، در امتداد نهضت سرخ عاشورا معنا می‌یابد و این پیوند، پیامی روشن برای نسل جوان دارد.

این رویداد که با حضور معاون اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد، با تقدیر از عوامل اجرایی و قاری نوجوان برنامه به کار خود پایان داد.

گفتنی است برگزاری چنین محافلی در کانون پرورش فکری، گامی مؤثر در جهت تقویت هویت دینی و ادبی نوجوانان کرمانی و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی در قالب هنر است.