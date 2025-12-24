مجموعه داستانی« دفتری که چشم داشت» در نمایشگاه کتاب کرمان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نوزدهمین نمایشگاه کتاب کرمان و در حاشیه رویداد یلدایی گواشیر که با شرکت جمعی ار نخبگان شعر و ادبیات بردسیر برگزار شد، اولین مجموعه داستانی مرضیه قاسمی راد (هستی) با عنوان «دفتری که چشم داشت» رونمایی شد.

هستی قاسمی راد، متولد بردسیر، دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی تهران در مقطع دکتری، نویسنده ای که از سال‌های دور با چاپ داستان‌هایی در نشریات خوانش، مجموعه داستان قرار ساعت ۲۲، قصه مهر و ماه پا به عرصه‌ی داستان گذاشت و علاوه بر درمانگری در حوزه‌ی کودک و نوجوان، جادوی قصه را هم برگزید.

وی با تأسیس انجمن داستان مهر و ماه بردسیر در سال ۱۳۹۶ به صورت حرفه ای با جمعی از نویسندگان بردسیری همچنان راه داستان را ادامه داد.

مجموعه‌ی «دفتری که چشم داشت» متشکل از ۱۷ داستان کوتاه می‌باشد. داستان‌هایی که از جهان خیال و سورئال می آیند، مخاطب را جادو می‌کنند و او را با خود به سرزمینی که هیچ رد پایی از واقعیت ندارد می‌برد تا شگفت زده شود.

«دفتری که چشم داشت» مجموعه داستانی ست از انسان‌هایی که تلاش می‌کنند دنیا را جور دیگری ببیند و تاب بیاورند.

این کتاب توسط نشر فرهنگ عامه منتشر شده است.