پروانه: کارفرمایان بوشهری پیشگامان تحقق رشد اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز «پویش ملی گرامیداشت روز کارفرما» توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان این استان، با هدف پاسداشت نقش‌آفرینان عرصه تولید و صیانت از اشتغال، به این پویش ملی پیوستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، عصر شنبه در حاشیه نشست هم‌اندیشی با نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی استان، ضمن اعلام رسمی پیوستن به این پویش، اظهار کرد: پویش ملی گرامیداشت ۱۴ مرداد، فرصتی است تا جایگاه راهبردی کارفرمایان به عنوان موتور محرک تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار، بیش از پیش تبیین شود. ما در استان بوشهر، هم‌راستا با سیاست‌های ملی، برنامه‌های ویژه‌ای را برای تکریم این قشر پیشران در جنگ اقتصادی طراحی کرده‌ایم.

مرتضی پروانه با تأکید بر اینکه کارفرمایان شرکای اجتماعی و بازوی توانمند دولت در مدیریت اقتصاد استان هستند، افزود: حضور پررنگ و با برنامه جامعه کارفرمایی در کارگروه‌های تخصصی، از جمله کارگروه اشتغال و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گام نخست ما برای عملیاتی کردن اهداف این پویش در سطح استان است.

وی گفت: اداره‌کل استان بوشهر بر اساس الگوی سه‌جانبه‌گرایی، از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای، علمی و اجرایی برای برگزاری باشکوه برنامه‌های استانی این مناسبت بهره خواهد گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه‌های استان بوشهر در قالب این پویش ملی، بر محورهایی نظیر معرفی الگوهای موفق کارآفرینی در استان، برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف رفع چالش‌های صنفی، و ارتقای تعاملات دوطرفه میان نهادهای اجرایی و تشکل‌های کارفرمایی متمرکز است تا پیامِ هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی به شکلی ملموس در فضای اقتصادی استان جاری شود.

در این نشست همچنین بر تشکیل کمیته استانی «ستاد گرامیداشت روز کارفرما» تأکید شد تا با مشارکت حداکثری اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان بوشهر، رویدادهایی تخصصی تا فرارسیدن ۱۴ مرداد اجرا شود.