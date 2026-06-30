آغاز پویش ملی گرامیداشت روز ملی کارفرما

به گزارش خبرگزاری مهر از کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، همزمان با برگزاری نشست کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران پویش ملی گرامیداشت ۱۴ مرداد، روز ملی کارفرما با هدف پاسداشت نقشآفرینان عرصه تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، بهصورت رسمی آغاز شد.
در این نشست، اعضای هیئتمدیره کانون عالی کارفرمایی ایران ضمن تأکید بر جایگاه راهبردی کارفرمایان در تحقق رشد اقتصادی، توسعه تولید، ارتقای بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد ملی، بر ضرورت برنامهریزی منسجم، همافزایی نهادی و مشارکت فراگیر تشکلهای کارفرمایی سراسر کشور برای برگزاری هرچه باشکوهتر آئینهای گرامیداشت ۱۴ مرداد تأکید کردند.
بر اساس مصوبات این نشست، ستاد گرامیداشت روز ملی کارفرما با دعوت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران، همچنین اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون مراکز استانها، و مجموعهای از تشکلها و نهادهای اقتصادی کشور، برنامههای ملی، استانی و تخصصی متعددی را تا فرارسیدن این مناسبت ملی اجرا خواهد کرد.
از جمله مهمترین برنامههای پیشبینیشده در این پویش میتوان به برگزاری همایش ملی روز کارفرما، نشستهای تخصصی و کارشناسی با محوریت مسائل روز حوزه کارفرمایی، میزگردهای علمی، معرفی الگوهای موفق کارآفرینی، انتشار گزارشها و محتوای تخصصی، اجرای برنامههای رسانهای و فرهنگی، برگزاری رویدادهای آموزشی، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی و همچنین برگزاری برنامههای استانی با مشارکت تشکلهای کارفرمایی اشاره کرد.
همچنین مقرر شد با تشکیل کمیتههای تخصصی ستاد گرامیداشت، هماهنگیهای لازم برای جلب مشارکت و همافزایی حداکثری کانونهای استانی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، کانونهای سراسری، انجمنهای صنفی کارفرمایی، انجمنهای فراگیر ملی، تشکلهای تخصصی بخش خصوصی و سایر تشکلهای حوزه کارفرمایی، در کنار دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی، اتاقهای سهگانه و جامعه دانشگاهی و رسانهای کشور فراهم شود.
کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با آغاز این پویش، بر نقش بیبدیل کارفرمایان بهعنوان موتور محرک تولید، سرمایهگذاری، اشتغالآفرینی و توسعه پایدار کشور تأکید کرده و از تمامی انجمنهای صنفی کارفرمایی، تشکلهای اقتصادی، کارفرمایان، کارآفرینان، صاحبان صنایع، دانشگاهیان، نخبگان و اصحاب رسانه دعوت کرد با مشارکت فعال در برنامههای پیشبینیشده، در گرامیداشت شایسته ۱۴ مرداد، روز ملی کارفرما و تبیین جایگاه جامعه کارفرمایی در پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی سهیم باشند.
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