سید عباس میرباذل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت و لزوم تشکیل شوراهای سازش در محل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی استان البرز اظهار داشت: فلسفه تشکیل شوراهای سازش در انجمن ها به منظور حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی قبل از اقامه دعوی در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط شاکیان است.



وی گفت: شوراهای سازش با الهام از قسمت اول ماده 157 قانون کار، برای حل و فصل اختلافات بین کارگران و کارفرمایان در محیط های کار تشکیل می شوند که می توانند اختلافات موجود را برای ایجاد محیط دوستی و تفاهم بهبود بخشند.

وی ادامه داد: در این حالت نیازی به طرح موضوع در هیئتهای تشخیص یا حل اختلاف در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و این امر به نحو چشمگیری از حجم پرونده های وارده به مراجع حل اختلاف می کاهد و موجب تسریع در روند حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما می شود.



شورای سازش در انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی البرز تشکیل می شود





میرباذل با بیان اینکه با توجه به اینکه عمده شکایتهای ارجاعی به مراجع حل اختلاف مربوط به واحدهای صنفی است، بر ضرورت تشکیل شوراهای سازش در انجمنهای صنفی تاکید کرد و گفت: بر این اساس مقرر شده انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی استان این شوراها را در محل انجمن صنفی خود تشکیل دهند.



معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در این رابطه از برگزاری دوره ای آموزشی به منظور آشنایی با قانون کار به ویژه نحوه تشکیل شوراهای سازش در انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی با حضور روسا و اعضای این انجمن ها خبر داد.



وی تشکیل شوراهای سازش با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در محل کارگاه و انجمن را راهبردی موثر در کاهش تعداد دادخواست ها دانست.



میرباذل اظهار داشت: شوراهای سازش به منظور رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما، کارگر یا کارآموز که به علت اجرای مقرات قانون کار و سایر مقررات تبعی، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار بروز می کند، است.



وی ادامه داد: به این ترتیب سازش و مصالحه قبل از ارجاع به هیئت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در محل همان کارگاه یا انجمن تشکیل می شود.



معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به اهداف و برنامه های این مجموعه مبنی بر توسعه و گسترش فرهنگ سازش اظهار داشت: افزایش کمی و کیفی شوراهای سازش درون کارگاهی و انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی، گسترش فرهنگ سازش در رفع اختلافات بین کارگران و کارفرمایان بدون دخالت دولت به عنوان یک هدف برای نهادینه شدن فرهنگ تفاهم و دوستی متقابل در محیطهای کاری دنبال می شود.