به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، با صدور پیامی درگذشت کربلایی غلامعباس لشنیزند، پدر شهید والامقام «غلامحسن لشنیزند» از شهرستان دورود را تسلیت گفت.
در متن پیام مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان آمده است:
«خبر درگذشت مرحوم کربلایی غلامعباس لشنیزند، اسوه صبر، استقامت و ایثار، پدر شهید والامقام غلامحسن لشنیزند، موجب تأثر و تألم فراوان شد.
این پدر بزرگوار با تقدیم عزیزترین سرمایه زندگی خود در راه دفاع از میهن اسلامی و آرمانهای بلند انقلاب، نمونهای ماندگار از صبر، ایمان و فداکاری را به نمایش گذاشت و پس از سالها تحمل رنج فراق، به فرزند شهید خود پیوست.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام غلامحسن لشنیزند، این ضایعه را به خانواده معزز آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان، صبر، شکیبایی و سلامتی مسئلت دارم.»
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