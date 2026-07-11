به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه طلاب جوان قم، جدیدترین شماره نشریه علمی فرهنگی خط با عنوان آقا مجتبی با هدف ارائه روایتی مستند از شخصیت علمی، اخلاقی، معنوی و سیاسی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای منتشر شده است.

این ویژه‌نامه با بهره‌گیری از گفت‌وگوها، خاطره‌ها و روایت‌های جمعی از شاگردان، نزدیکان، همکاران و همرزمان دوران دفاع مقدس، به بررسی سیره علمی، اجتماعی و انقلابی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای پرداخته و تلاش کرده است بخشی از زاویه‌های کمتر روایت‌شده زندگی و فعالیت‌های ایشان را برای مخاطبان بازگو کند.

در این شماره، پرونده‌ای ویژه در حوزه بین‌الملل نیز به نقش و جایگاه آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در محور مقاومت و جهان اسلام اختصاص یافته است، این بخش شامل گفت‌وگوهایی با شماری از فعالان و چهره‌های مرتبط با جریان مقاومت در کشورهای یمن، جمهوری آذربایجان، کویت، لبنان و عراق است.

ویژه‌نامه آقا مجتبی همچنین گفت‌وگوهایی با جمعی از استادان و شخصیت‌های حوزوی و غیر حضوری از جمله حجج اسلام محمدمهدی حقانی، محمود رجبی، پسر آیت‌الله بهجت(ره)، عباس کعبی، محمدرضا عابدینی، فریدالدین حداد عادل، مهدی مشکی، امیرحسین کمالی، محمدتقی فیاض‌بخش، ابراهیم زکزاکی، فاضلی بهسودی (مرجع تقلید افغانستان) و اسکندر حسین‌اف را دربر دارد.

دست‌اندرکاران نشریه خط اعلام کرده‌اند این ویژه‌نامه با تکیه بر روایت‌های دست اول و با هدف شناخت بیشتر ابعاد علمی، اخلاقی و انقلابی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تدوین شده است.

به گفته آنان، ترکیب روایت‌های نزدیکان و شاگردان با دیدگاه‌های فعالان جبهه مقاومت در کشورهای مختلف، از ویژگی‌های این شماره به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه ویژه‌نامه آقا مجتبی می‌توانند به پایگاه اینترنتی خانه طلاب جوان قم به نشانی khanetolab.ir مراجعه یا از طریق لینک ثبت سفارش اعلام‌شده در سامانه پرس‌لاین اقدام کنند.