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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

بدرقه میلیونی رهبر شهید پاسخی قاطع به دشمنان بود

بدرقه میلیونی رهبر شهید پاسخی قاطع به دشمنان بود

ایلام - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: بدرقه میلیونی رهبر شهید، پاسخی قاطع به دشمنان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت شهید والامقام محسن نجاتی در مسجد جامع شهر ایلام اظهار کرد: حضور میلیونی مردم در آیین بدرقه رهبر شهید، پاسخی قاطع به دشمنان و نشانه‌ای از وحدت، اقتدار و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و بار دیگر شکست محاسبات جبهه استکبار را به نمایش گذاشت.

وی بیان کرد: شهید محسن نجاتی رزمنده‌ای مؤمن، شجاع و انقلابی بود که برای دفاع از اسلام، انقلاب و عزت ایران اسلامی مردانه به میدان رفت و با نثار جان خود به قافله شهدا پیوست.

سردار حسینی عنوان کرد:شهید نجاتی با وجود جراحات و سختی‌های فراوان، تا آخرین لحظه در مسیر دفاع از میهن استوار ماند و نام خود را در حافظه ملت ایران جاودانه کرد.

وی افزود: شهید نجاتی و همرزمانش نماد عزت، ایثار و مقاومت هستند و راه و منش آنان، درس ایمان، مجاهدت و استقامت برای نسل‌های آینده خواهد بود.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام ادامه داد: این شهدا در مکتب امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تربیت شدند و با ترجیح جهاد بر رفاه و آسایش، حفظ اسلام، انقلاب و استقلال کشور را بر هر جایگاه و موقعیت دنیوی مقدم دانستند.

وی گفت: با شهدا و امام شهیدمان عهد می‌بندیم تا آخرین نفس پاسدار آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت باشیم و اجازه ندهیم پرچم عزت و مقاومتی که شهدا برافراشته‌اند بر زمین بماند.

وی اضافه کرد: شهید نجاتی انسانی متواضع، مخلص، متوکل و اهل ایثار بود که با وجود برخورداری از موقعیت شغلی مناسب، دفاع از اسلام و میهن را بر همه تعلقات دنیوی ترجیح داد و سرانجام در سحرگاه ۱۸ تیرماه در نبرد با دشمن به شهادت رسید.

سردار حسینی تصریح کرد:فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین(ع)، سرچشمه ایثار و مقاومت ملت ایران است و همین فرهنگ، رمز پیروزی در برابر دشمنان بوده است.

وی گفت: حضور گسترده مردم در آیین‌های بدرقه و تشییع رهبر شهید از تهران، قم، نجف، کربلا، مشهد و دیگر شهرها، پیام روشنی به دشمنان داد که راه شهدا ادامه دارد و ملت ایران با وحدت و اقتدار از آرمان‌های خود دفاع خواهد کرد.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی می‌تواند توان دفاعی، انسجام ملی و اقتدار جمهوری اسلامی را تضعیف کند، اما با حضور مردم و ایستادگی ملت ایران، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند.

کد مطلب 6885092

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