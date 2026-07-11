به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان با اشاره به تمرکز ۷۹ درصدی اعتبارات در سطح ملی و سهم ۲۸ درصدی اعتبارات عمرانی استانی، اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با نگاهی تحولآفرین و تلاش مضاعف، سهم استان را از این منابع ملی به حداکثر برسانند تا زمینه تحول در زیرساختهای استان فراهم شود.
وی با یادآوری دستاوردهای سال گذشته در جذب اعتبارات و تاکید بر ضرورت اتمام پروژههای نیمهتمام در شرایط محدودیتهای مالی، ادامه داد: پروژههایی نظیر احداث ۱۹ حوزه مقاومت بسیج با سالنهای ورزشی، ساخت دادسرا، تامین منازل سازمانی نیروهای مسلح و احداث مرکز جدید صداوسیما از نمونههای موفق جذب اعتبارات ملی است که نهتنها زیرساختهای استان را تقویت کرده، بلکه با اشتغالزایی، رونق را به اقتصاد منطقه بازگردانده است.
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به حل چالشهای دیرینه در شهرستان رزن پرداخت و گفت: با رفع تکلیف ۱۷۱ هکتار زمین و مختومه شدن ۲۰۰ پرونده قضایی، حقوق ۳۰۰ کشاورز احیا و دغدغههای بانکی آنها برطرف شد، این اقدام علاوه بر ایجاد ارزشافزوده اقتصادی برای استان، نمونهای از ظرفیتهای مدیریت جهادی در حل مسائل پیچیده است.
وی با ابراز نگرانی از خالی بودن ۵۵ درصد پستهای سازمانی در استان، تصریح کرد: به دلیل این کمبود، فشار کاری کارکنان سختکوش همدان سه برابر میانگین کشوری است.
ملانوری شمسی افزود: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست داریم با پیگیریهای ویژه، زمینه جذب ۵ هزار نیروی جدید برای تقویت بدنه اجرایی در شهرستانها را فراهم کنند.
استاندار همدان در پایان ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در عرصههای اجتماعی، بر ضرورت توسعه متوازن، محرومیتزدایی از مناطق کمتر برخوردار و حضور مستمر و میدانی مدیران در شهرستانها تاکید کرد.
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