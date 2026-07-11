آغاز اجرای ۱۶۰ پروژه عمرانی بخش کشاورزی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا هاشمی اظهار کرد: عملیات اجرایی ۱۶۰ پروژه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش کشاورزی استان در سال ۱۴۰۴ با هدف توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای خدمات این بخش آغاز شده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه‌ها، ۸۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و یک‌هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی شامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه بیشترین سهم اعتبارات به توسعه زیرساخت‌های آب و خاک اختصاص دارد، تصریح کرد: در این بخش ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار استانی و ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار ملی پیش‌بینی شده است.

هاشمی اجرای سامانه‌های آبیاری تحت فشار، انتقال و لوله‌گذاری آب کشاورزی، احداث استخرهای ذخیره آب و مرمت و بازسازی قنوات در روستاهای استان را از مهم‌ترین پروژه‌های این حوزه برشمرد.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را مدیریت بهینه منابع آب، کاهش هدررفت آب، افزایش بهره‌وری مصرف آب کشاورزی، بهبود حاصلخیزی خاک، جلوگیری از فرسایش اراضی و توسعه روش‌های نوین آبیاری عنوان کرد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان گفت: بخشی از اعتبارات نیز به اجرای طرح‌های افزایش تولیدات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی، مبارزه با آفات نباتی، توسعه فعالیت‌های ترویجی و توانمندسازی بهره‌برداران بخش کشاورزی اختصاص یافته است.