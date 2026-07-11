زارعی: مدیریت منسجم منابع، اولویت ستاد اربعین کردستان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کورش زارعی عصر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان کردستان اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و تعامل سازنده، وظایف خود را در حوزه اربعین به بهترین شکل انجام دهند تا خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت و سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه رویکرد دیوان محاسبات، رویکردی تسهیل‌گرانه است، افزود: هدف ما کمک به مدیران برای اتخاذ تصمیم‌های صحیح، تسریع در اجرای برنامه‌ها و پیشگیری از بروز مشکلات مالی و اداری است؛ البته این مهم در چارچوب رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی دنبال می‌شود.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت زائران و مدیریت صحیح منابع، تصریح کرد: استفاده بهینه از امکانات، جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری، پرهیز از موازی‌کاری و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و لحظه‌ای، از الزامات موفقیت در مدیریت اربعین است.

زارعی ادامه داد: امکانات و ظرفیت‌های موجود باید به صورت هدفمند و با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی در خدمت زائران قرار گیرد تا بهترین نتیجه در ارائه خدمات حاصل شود.

وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات استان در چارچوب قوانین و مقررات، آمادگی دارد با ارائه مشاوره‌های تخصصی و همراهی با مدیران دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای صحیح برنامه‌ها را فراهم کند تا مدیران در انجام مأموریت‌های خود با چالش‌های مالی و قانونی مواجه نشوند.