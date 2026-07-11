کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری دو متخلف از لنج صیادی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبیاله قاسمی گفت: در راستای اجرای طرحهای هدفمند مقابله با قاچاق سوخت و برخورد قاطع با اخلالگران امنیت اقتصادی، ماموران پایگاه دریابانی کیش با اقدامات اطلاعاتی، رصد دقیق تحرکات شناورهای مشکوک و اشراف کامل بر آبهای حوزه استحفاظی، یک لنج صیادی، حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.
او افزود: مأموران در بازرسی از شناور متخلف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و دو سرنشین آن را دستگیر کردند و شناور متخلف نیز برای انجام مراحل قانونی توقیف شد.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تأکید بر اینکه مبدأ و مقصد این لنج صیادی کیش نبوده و شناور صرفاً در آبهای حوزه استحفاظی دریابانی کیش شناسایی و توقیف شده است و این عملیات در چهارچوب مأموریتهای قانونی پایگاه دریابانی کیش برای مدیریت و پایش تردد شناورها در آبهای تحت پوشش انجام شده است.
سرهنگ قاسمی با اشاره به استمرار طرحهای عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: پلیس کیش با آمادگی کامل و حضور شبانهروزی، هرگونه تحرک قاچاقچیان و سودجویان را رصد و با قاطعیت با عوامل اخلال در امنیت اقتصادی کشور برخورد خواهد کرد.
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