به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی از پرداخت مابه‌التفاوت سه‌ماهه حق پرستاری خانواده‌محور به ۶ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت این اداره‌کل خبر داد.

وی با بیان اینکه حق پرستاری خانواده‌محور با افزایش ۸۰ درصدی همراه شده است، اظهار کرد: مبلغ این کمک‌هزینه که پیش از این ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود، اکنون به ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: مابه‌التفاوت مربوط به سه‌ماهه نخست سال، به مبلغ ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان برای هر نفر، به حساب مشمولان واریز شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه این پرداخت شامل ۶ هزار نفر از افراد واجد شرایط تحت پوشش بهزیستی استان است، تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از خانواده‌های دارای عضو نیازمند مراقبت و کاهش بخشی از هزینه‌های نگهداری در منزل انجام شده است.

رحمانی تأکید کرد: بهزیستی مازندران با بهره‌گیری از سیاست توسعه خدمات خانواده‌محور، تلاش دارد زمینه ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و حمایت مؤثرتر از خانواده‌های آنان را فراهم کند.