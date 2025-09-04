۴۲۲ مددجو در برخوار مسکن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، شورای اداری شهرستان برخوار با حضور سیدجواد حسینی، معاون وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور، در فرمانداری گز و برخوار برگزار شد. یاسر شیروی، مدیر اداره بهزیستی شهرستان برخوار، در این جلسه به ارائه گزارش جامع فعالیتها و چالشهای حوزه بهزیستی شهرستان پرداخت.
مدیر بهزیستی شهرستان برخوار با اشاره به جمعیت شهرستان تصریح کرد: جمعیت برخوار حدود ۱۳۰ هزار نفر است که از این تعداد ۲ هزار و ۷۰۰ نفر معلول و بیش از ۳ هزار نفر جامعه هدف خاص هستند. اداره بهزیستی شهرستان با ۲۴ نیرو فعالیت میکند و در حوزه توانبخشی ماهانه دوازده مورد پرداخت مستقیم انجام میشود که مبلغ آن بیش از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است. همچنین در حوزه مراکز غیردولتی که به صورت یارانه پرداخت میشود، ۳۱۹ مورد به مبلغ بیش از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در ماه تخصیص یافته است که مجموع کمکهای ماهانه بیش از ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برآورد میشود.
وی افزود: در بخش دفتر زمان نیز ۲۴۸ مورد پرداخت انجام میشود و مجموع کمکهای ماهانه به جامعه هدف شهرستان ۲ هزار و ۵۷۹ مورد است که مبلغ کل آن ۵ میلیارد و ۶۵۸ میلیون تومان میباشد. همچنین در یک سال گذشته ۱۳۸۶ مورد کمک موردی به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان ارائه شده و از ابتدای سال جاری بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک غیرمالی پرداخت شده است.
شیروی به وضعیت حاشیهنشینی و مهاجرت در شهرستان برخوار اشاره کرد و گفت: با توجه به قرارگیری شهرستان در حاشیه شهر کلان اصفهان و وجود منطقه صنعتی، مهاجرت به شهرستان افزایش یافته و این موضوع در شاخصهای اجتماعی اثرگذار است. شیروی افزود تعداد قابل توجهی از مددجویان فاقد مسکن شناسایی شدهاند که ۴۲۲ نفر هستند و بخش عمدهای از آنها توانایی تأمین مسکن از طریق خودیاری ندارند.
وی درباره آسیبهای اجتماعی توضیح داد: اولویت شش ماهه اول اداره بهزیستی شهرستان برخوار، حمایت از کودکان کار و خیابان است. به گفته وی، نسبت به سال گذشته موارد کودکآزاری افزایش یافته است که بخشی از آن به مهاجرت، حضور اتباع و ایجاد مشاغل کاذب در مناطق صنعتی مرتبط است. این روند هشداری است برای مدیریت جریان مهاجرت و نیازمند همکاری سایر نهادها است.
مدیر بهزیستی شهرستان برخوار درباره چالشهای مهم این شهرستان گفت: مهمترین چالش، مواجهپذیری شهرستان در برابر افزایش ورودی مددجویان از شهر اصفهان است. این امر بهویژه در مناطق حاشیهنشین نمود پیدا کرده و نیازمند توجه ویژه در حوزه مسکن است. وی به پروژه مسکن در منطقه گمشده اشاره کرد که هفت تا هشت سال است در حال اجراست و با وجود کمکهای دولتی و بنیاد علوی، هنوز به نتیجه نرسیده است و نیازمند همکاری ویژه است.
وی در ادامه افزود: در زمینه مراکز شبانهروزی، خانوادهها تمایلی ندارند کودکان خود را به سایر شهرستانها بفرستند و این باعث افزایش پشت نوبت در خدمات حق پرستاری خانوادهمحور شده است. تعداد افراد احراز شده برای دریافت حق پرستاری خانواده محدودیت دارد و در حال حاضر ۳۵۷ نفر پشت نوبت هستند.
شیروی همچنین به نیازهای خاص جامعه هدف اشاره کرد و گفت: تجهیزاتی مانند ویلچر برقی با تقاضای بالا مواجه است و در حال حاضر ۱۰ مورد نیاز واجب شناسایی شده است که هنوز تأمین نشده است. وی بر ضرورت توجه ویژه و تخصیص منابع مناسب برای رفع این نیازها تأکید کرد.
مدیر اداره بهزیستی شهرستان برخوار ضمن ارائه آمار و اطلاعات دقیق، بر لزوم همکاری تمام نهادها برای حمایت از جامعه هدف، رفع کمبودها و کاهش آسیبهای اجتماعی شهرستان تاکید کرد
