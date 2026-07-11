۴ پرونده تخلف در جریان رصد بازار کوهدشت تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای برنامه‌های نظارتی کارگروه تنظیم بازار، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت با حضور در سطح بازار، روند عرضه کالاهای اساسی و نحوه فعالیت واحدهای صنفی را مورد بررسی قرار دادند.

این بازدید با هدف کنترل بازار، بررسی نحوه عرضه کالاهای اساسی، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام شد و طی آن ۱۶ فروشگاه عرضه مواد غذایی در نقاط مختلف شهر کوهدشت مورد بازرسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در جریان این بازرسی‌ها چهار مورد تخلف شناسایی شد که برای متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

کارشناسان تنظیم بازار جهاد کشاورزی اعلام کردند این بازرسی‌ها در راستای برنامه‌ریزی مدیریت جهاد کشاورزی و مصوبات کارگروه تنظیم بازار شهرستان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و واحدهای صنفی ملزم به رعایت کامل قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی هستند.

در این گزارش آمده است که طی ماه‌های گذشته نیز کارشناسان جهاد کشاورزی به همراه سایر دستگاه‌های نظارتی، در بازدیدهای مستمر، ضوابط مربوط به عرضه کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری، نحوه توزیع و رعایت مقررات را به فروشندگان، نانوایان و سایر فعالان بازار ابلاغ و تذکرات لازم را ارائه کرده‌اند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت همچنین از اصناف و بازاریان خواست با رعایت قوانین و همکاری با دستگاه‌های نظارتی، در حفظ ثبات، آرامش بازار و تأمین حقوق مصرف‌کنندگان مشارکت داشته باشند و از هرگونه اقدامی که موجب اخلال در بازار شود، خودداری کنند.