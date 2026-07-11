به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فولاد خوزستان در راستای تقویت بدنه فنی و بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی خود، اسامی کادر فنی تیم‌های آکادمی این باشگاه در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد. این تصمیم پس از ارزیابی‌های دقیق فنی و با هدف حفظ اصالت و ساختار باشگاه اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام باشگاه، سرمربیان تیم‌های آکادمی به شرح زیر منصوب شدند:

رده نونهالان: احمد راهرو احمدی

رده نوجوانان: حسین بختیاری زاده

رده هجده سال: لفته حمیدی

رده جوانان: میثم سلیمانی

رده امید: علی بن محسن

همچنین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط مدیریت آکادمی باشگاه فولاد خوزستان، طرح تست‌گیری و استعدادیابی از علاقه‌مندان واجد شرایط در رده‌های سنی مختلف در گام بعدی برگزار خواهد شد.