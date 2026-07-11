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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

هدایت تیم‌های پایه فولاد به مربیان بومی سپرده شد

هدایت تیم‌های پایه فولاد به مربیان بومی سپرده شد

اهواز - سکان هدایت تیم‌های فوتبال رده‌های پایه باشگاه فولاد خوزستان به مربیانی سپرده شد که از دل باشگاه خارج شده‌اند و شناخت کاملی از ظرفیت‌ها و ساختار این مجموعه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فولاد خوزستان در راستای تقویت بدنه فنی و بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی خود، اسامی کادر فنی تیم‌های آکادمی این باشگاه در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد. این تصمیم پس از ارزیابی‌های دقیق فنی و با هدف حفظ اصالت و ساختار باشگاه اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام باشگاه، سرمربیان تیم‌های آکادمی به شرح زیر منصوب شدند:

رده نونهالان: احمد راهرو احمدی

رده نوجوانان: حسین بختیاری زاده

رده هجده سال: لفته حمیدی

رده جوانان: میثم سلیمانی

رده امید: علی بن محسن

همچنین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط مدیریت آکادمی باشگاه فولاد خوزستان، طرح تست‌گیری و استعدادیابی از علاقه‌مندان واجد شرایط در رده‌های سنی مختلف در گام بعدی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6885219

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    نظرات

    • Aliphys IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مگه قبلا بومی نبودن فایده اش چیه

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