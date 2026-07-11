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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۱

آیین بزرگداشت رهبر شهید در قم به میزبانی نهادهای حوزوی برگزار می‌شود

آیین بزرگداشت رهبر شهید در قم به میزبانی نهادهای حوزوی برگزار می‌شود

قم- آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی نهادهای عالی حوزوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزاری مراسم بزرگداشت قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای را برگزار می کنند.

این مراسم شامگاه یکشنبه ۲۱ تیرماه، بلافاصله پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء، در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان این مراسم با دعوت از اقشار مختلف مردم، بر حضور گسترده در آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند.

بر اساس اعلام نهادهای برگزارکننده، این مراسم با مشارکت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود.

کد مطلب 6885290

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