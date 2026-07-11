شهادت قائد امت، نقطه عطف بیداری اسلامی در برابر استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم خوشخوی، شب شنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای(ره) و گرامیداشت یاد شهدا، امام راحل و امام شهید، به تبیین ویژگیهای برجسته رهبر شهید پرداخت.
وی با استناد به عبارت «وَلَا یَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ» که فرزند شهید در نماز به آن اشاره کرده بود، افزود: ایشان در راه خدا از هیچ سرزنشی هراسی نداشتند و با تشخیص مسیر حق، تا پایان با توکل بر خدا پیش میرفتند.
خوشخوی با بیان اینکه رهبر شهید همواره خواستار وحدت و اتحاد امت اسلامی بودند، تأکید کرد: امام شهید در راه دفاع از دین، عزت اسلام، سربلندی کشور و حمایت از آرمانهای مسلمین، به فیض رفیع شهادت نائل آمدند.
وی حضور گسترده و آگاهانه مردم ایران و عراق در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را جلوهای روشن از وفاداری ملتهای مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: این حضور، پایداری ملت ایران را در مسیر عزت، استقلال، مقاومت و پیشرفت آشکار ساخت.
کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به جایگاه والای حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای به عنوان «قائد امت اسلام»، شهادت ایشان را ضایعهای جبرانناپذیر برای جهان اسلام برشمرد و افزود: خون پاک رهبر شهید، بیداری امت اسلامی را در برابر استکبار جهانی به دنبال خواهد داشت و مرزهای ملی را درنوردید و ایشان را به نمادی جهانی برای مبارزه با استکبار تبدیل کرد.
وی در پایان با اشاره به سهگانه تاریخی «براندازی طاغوت با امام خمینی(ره)»، «قدرتیابی با امام خامنهای» و «مدیریت جنگ منطقهای و نمایش شکستناپذیری ایران» تصریح کرد: این زنجیره پیروزی، از داخل کشور تا فرامنطقه امتداد دارد و با تدبیر امامان خویش، تا نابودی کامل استکبار ادامه خواهد یافت.
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