۲۵ هزار نفر زائر رهبر شهید در مرکز استان سمنان اسکان داده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در نشست خبری کمیته اطلاع رسانی مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای(ره)، با حضور خبرنگاران در موکب دانشگاهیان، مستقر در دانشگاه سمنان با قدردانی از همراهی مردم و تلاش دستگاههای اجرایی، مواکب ، نیروهای نظامی و امدادی گفت: برنامهریزیهای مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید از یک ماه پیش آغاز شد و در این مدت جلسات متعددی در سطح استان و شهرستان برگزار که بیش از ۱۰ جلسه آن در فرمانداری سمنان و کمیتههای ذیل ستاد شهرستانی تشکیل شد.
وی ضمنقدردانی از کمیته اسکان شهرستان سمنان افزود: در این ایام بیش از ۲۵ هزار نفر در مرکز استان اسکان داده شدند و بیش از ۲ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسید.
صمیمیان با اشاره به خدمات ارائهشده در مسیر بازگشت زائران گفت: شهرستان سمنان تنها شهرستان استان است که در مسیر بازگشت، هفت موکب پذیرایی برپا کرده و این خدمت رسانی به زائران تا فردا یکشنبه ۲۱ تیر ادامه خواهد داشت.
رئیس ستاد اجرایی بدرقه آقای شهید ایران-شهرستان سمنان ادامه داد: در شب گذشته بیش از ۷۰۰ نفر در دانشگاه سمنان و بیش از ۲۵۰ نفر در دانشگاه ملی مهارت اسکان یافتند.
صمیمیان ضمن قدردانی از عملکرد شهرداری سمنان در بحث حمل و نقل زائران اظهار کرد: بیش از ۱۴۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام ۷ هزار زائر از شهرستان سمنان به تهران، قم و مشهد بهکارگیری شد و تمامی کمیتهها و دستگاههای اجرایی با تمام توان در خدمترسانی به زائران مشارکت داشتند.
وی ضمن تاکید بر رعایت اصول و موازین بهداشتی در مواکب برپاشده در سطح شهرستان سمنان گفت: در مدت فعالیت این مواکب، حتی یک مورد مسمومیت غذایی گزارش نشد و بیش از ۷۰۰ بازدید بهداشتی از مواکب در این ایام صورت گرفت.
فرماندار سمنان همچنین خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان هیچ مشکلی در تامین نان مورد نیاز مسافران و زائران وجود نداشت و نانوایی های کشیک هم نهایت همکاری لازم را انجام دادند.
رئیس ستاد اجرایی بدرقه آقای شهید ایران در سمنان ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی، انتظامی، امدادی و خدماترسان افزود: در محدوده سهراهی روستاهای آبخوری ، جام و دوزهیر هم با تلاش دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها، موکب پذیرایی برپا شد.
صمیمیان همچنین ضمنقدردانی از فعالیت مواکب مهاجران اهل سنت و تشیع افغانستانی مقیم استان سمنان هم گفت: این مواکب روزانه بیش از یکهزار و ۵۰۰ وعده غذایی میان مردم و زائران توزیع کردند
وی در پایان با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده جهت برپایی مواکب در ایامماه صفر هم عنوان کرد: برنامهریزیهای لازم برای دهه پایانی اینماه حزن و اندوه هم انجام شده تا شهرستان سمنان در آنایامنیز میزبانی شایستهای را از زائران داشته باشد.
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