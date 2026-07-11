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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۴

۲۵ هزار نفر زائر رهبر شهید در مرکز استان سمنان اسکان داده شدند

۲۵ هزار نفر زائر رهبر شهید در مرکز استان سمنان اسکان داده شدند

سمنان- فرماندار سمنان با بیان اینکه ۲۵ هزار نفر در ایام مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید در مرکز استان اسکان یافتند، از برپایی هفت موکب در مسیر بازگشت زائران از مشهد مقدس در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در نشست خبری کمیته اطلاع رسانی مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای(ره)، با حضور خبرنگاران در موکب دانشگاهیان‌، مستقر در دانشگاه سمنان با قدردانی از همراهی مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی، مواکب ، نیروهای نظامی و امدادی گفت: برنامه‌ریزی‌های مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید از یک ماه پیش آغاز شد و در این مدت جلسات متعددی در سطح استان و شهرستان برگزار که بیش از ۱۰ جلسه آن در فرمانداری سمنان و کمیته‌های ذیل ستاد شهرستانی تشکیل شد.

وی ضمن‌قدردانی از کمیته اسکان شهرستان سمنان افزود: در این ایام بیش از ۲۵ هزار نفر در مرکز استان اسکان داده شدند و بیش از ۲ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسید.

صمیمیان با اشاره به خدمات ارائه‌شده در مسیر بازگشت زائران گفت: شهرستان سمنان تنها شهرستان استان است که در مسیر بازگشت، هفت موکب پذیرایی برپا کرده و این خدمت رسانی به زائران تا فردا یکشنبه ۲۱ تیر ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد اجرایی بدرقه آقای شهید ایران-شهرستان سمنان ادامه داد: در شب گذشته بیش از ۷۰۰ نفر در دانشگاه سمنان و بیش از ۲۵۰ نفر در دانشگاه ملی مهارت اسکان یافتند.

صمیمیان ضمن قدردانی از عملکرد شهرداری سمنان در بحث حمل و نقل زائران اظهار کرد: بیش از ۱۴۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام ۷ هزار زائر از شهرستان سمنان به تهران، قم و مشهد به‌کارگیری شد و تمامی کمیته‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تمام توان در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت داشتند.

وی ضمن تاکید بر رعایت اصول و موازین بهداشتی در مواکب برپاشده در سطح شهرستان سمنان گفت: در مدت فعالیت این مواکب، حتی یک مورد مسمومیت غذایی گزارش نشد و بیش از ۷۰۰ بازدید بهداشتی از مواکب در این ایام صورت گرفت.

فرماندار سمنان همچنین خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان هیچ مشکلی در تامین نان مورد نیاز مسافران و زائران وجود نداشت و نانوایی های کشیک هم نهایت همکاری لازم را انجام دادند.

رئیس ستاد اجرایی بدرقه آقای شهید ایران در سمنان ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی، انتظامی، امدادی و خدمات‌رسان افزود: در محدوده سه‌راهی روستاهای آبخوری ، جام و دوزهیر هم با تلاش دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستاها، موکب پذیرایی برپا شد.

صمیمیان همچنین ضمن‌قدردانی از فعالیت مواکب مهاجران اهل سنت و تشیع افغانستانی مقیم استان سمنان هم گفت: این مواکب روزانه بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ وعده غذایی میان مردم و زائران توزیع کردند

وی در پایان با اشاره به برنامه‌ ریزی های انجام شده جهت برپایی مواکب در ایام‌ماه صفر هم عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای دهه پایانی این‌ماه حزن و اندوه هم انجام شده تا شهرستان سمنان در آن‌ایام‌نیز میزبانی شایسته‌ای را از زائران داشته باشد.

کد مطلب 6885327

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