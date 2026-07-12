محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های هواشناسی، هشدار سطح زرد شماره ۳۰ اداره کل هواشناسی استان قم به دلیل افزایش تغییرات فشار در سطح زمین صادر شده و از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه آغاز شده است.



وی افزود: این هشدار تا پایان روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه اعتبار دارد و تمامی مناطق استان قم را در بر می‌گیرد.



کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: پیامد این شرایط جوی، وزش باد شرقی نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک در سطح استان خواهد بود.



وی ادامه داد: برای امروز یکشنبه آسمان استان صاف پیش‌بینی می‌شود اما در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک در برخی نقاط دور از انتظار نیست.



ترابیان گفت: جهت وزش باد در روز یکشنبه شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



وی اضافه کرد: کمینه دمای هوای استان در این روز ۲۷ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: برای روز دوشنبه نیز آسمان همچنان صاف خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.



وی عنوان کرد: جهت وزش باد در روز دوشنبه نیز شرقی است و سرعت آن نسبت به روز قبل افزایش یافته و بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.



وی افزود: حداقل دمای هوای استان در روز دوشنبه ۲۶ درجه سانتی‌گراد و حداکثر دما ۴۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان با اشاره به دماهای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته گفت: پلنگ‌دره با ثبت دمای ۲۱.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان قم در ساعات ابتدایی روز بوده است.



وی ادامه داد: همچنین جمکران با ثبت بیشینه دمای ۴۶.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.



کارشناس هواشناسی استان قم تأکید کرد: بر اساس هشدار سطح زرد صادر شده، آثار ناشی از وزش باد شرقی نسبتاً شدید تا شدید و گردوخاک طی روزهای پیش‌رو تمامی مناطق استان قم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.