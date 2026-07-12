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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

هشدار زرد هواشناسی برای قم تا سه‌شنبه؛باد شدید و گردوخاک در راه استان

هشدار زرد هواشناسی برای قم تا سه‌شنبه؛باد شدید و گردوخاک در راه استان

قم- کارشناس هواشناسی استان قم از تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در نقاط مختلف استان تا روز سه‌شنبه خبر داد.

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های هواشناسی، هشدار سطح زرد شماره ۳۰ اداره کل هواشناسی استان قم به دلیل افزایش تغییرات فشار در سطح زمین صادر شده و از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه آغاز شده است.

وی افزود: این هشدار تا پایان روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه اعتبار دارد و تمامی مناطق استان قم را در بر می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: پیامد این شرایط جوی، وزش باد شرقی نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک در سطح استان خواهد بود.

وی ادامه داد: برای امروز یکشنبه آسمان استان صاف پیش‌بینی می‌شود اما در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و وقوع گردوخاک در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

ترابیان گفت: جهت وزش باد در روز یکشنبه شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: کمینه دمای هوای استان در این روز ۲۷ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: برای روز دوشنبه نیز آسمان همچنان صاف خواهد بود اما در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: جهت وزش باد در روز دوشنبه نیز شرقی است و سرعت آن نسبت به روز قبل افزایش یافته و بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

وی افزود: حداقل دمای هوای استان در روز دوشنبه ۲۶ درجه سانتی‌گراد و حداکثر دما ۴۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

ترابیان با اشاره به دماهای ثبت شده در شبانه‌روز گذشته گفت: پلنگ‌دره با ثبت دمای ۲۱.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان قم در ساعات ابتدایی روز بوده است.

وی ادامه داد: همچنین جمکران با ثبت بیشینه دمای ۴۶.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی استان قم تأکید کرد: بر اساس هشدار سطح زرد صادر شده، آثار ناشی از وزش باد شرقی نسبتاً شدید تا شدید و گردوخاک طی روزهای پیش‌رو تمامی مناطق استان قم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کد مطلب 6885473

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