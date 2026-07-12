مهدی آخوندی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، تا پایان هفته وضعیت جوی در سطح استان نسبتاً پایدار است و پدیده جوی قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
وی افزود: با استقرار جریانات شمالی، امروز و فردا وزش بادهای شمالی سبب کاهش نسبی دما در مقایسه با روز گذشته خواهد شد، اما از روز سهشنبه روند افزایش تدریجی دما در استان آغاز میشود و این شرایط تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان قزوین با اشاره به دماهای ثبتشده در شبانهروز گذشته خاطرنشان کرد: آبیک با ثبت دمای ۴۳ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بود و بیشینه دمای هوای قزوین نیز به ۴۱ درجه سانتیگراد رسید.
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