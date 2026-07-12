تسهیلات ۶۰۰ میلیونی خرید فرش اقساطی در «الوقسطی»

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، افزایش قیمت کالاهای مصرفی باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها به دنبال روش‌هایی باشند که بتوانند بدون فشار مالی، کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. فرش نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای دکوراسیون منزل، از این قاعده مستثنی نیست و برای بسیاری از خانواده‌ها خرید آن به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد.

در همین راستا، الوقسطی با همکاری بانک‌های معتبر کشور، برای متقاضیان امکان دریافت وام ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید فرش را فراهم کرده است. این اعتبار از طریق دو طرح بانکی کالانو (باجت بانک تجارت) و کالاپی بانک ملی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با استفاده از آن، بدون پرداخت نقدی ، انواع فرش مورد نیاز خود را به‌صورت اقساطی تهیه کنند.

تسهیلات ۶۰۰ میلیونی خرید فرش چگونه فراهم می‌شود؟

سقف ۶۰۰ میلیون تومان از طریق تجمیع دو طرح اعتباری مجزا ایجاد شده است.

طرح کالانو (باجت بانک تجارت): تا ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار خرید

طرح کالاپی بانک ملی: تا ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار خرید

در صورتی که متقاضی شرایط استفاده از هر دو طرح را داشته باشد، مجموع اعتبار قابل دریافت به ۶۰۰ میلیون تومان خواهد رسید و امکان خرید طیف گسترده‌ای از فرش‌ها به‌صورت اقساطی فراهم می‌شود.

طرح کالانو باجت؛ دریافت تا ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار خرید فرش

یکی از مهم‌ترین روش‌های دریافت اعتبار در الوقسطی، استفاده از طرح کالانو است که توسط بانک تجارت و از طریق اپلیکیشن باجت ارائه می‌شود. در این طرح، ابتدا وضعیت اعتباری متقاضی بررسی شده و پس از انجام اعتبارسنجی، سقف اعتبار متناسب با شرایط وی تعیین می‌شود. سپس اعتبار خرید در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد تا بتواند از فروشگاه‌های طرف قرارداد، از جمله الوقسطی، خرید خود را انجام دهد.

از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان دریافت اعتبار تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

انجام بخش عمده مراحل به‌صورت آنلاین

اعتبارسنجی بر اساس سوابق بانکی

امکان بازپرداخت اقساطی مطابق شرایط طرح

امکان خرید کالا بدون پرداخت نقدی کامل

در برخی پرونده‌ها، بسته به رتبه اعتباری متقاضی، ممکن است نیاز به معرفی ضامن یا ارائه تضامین تعیین‌شده توسط بانک وجود داشته باشد.

طرح کالاپی بانک ملی؛ دریافت تا ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار

دومین طرح فعال برای خرید فرش اقساطی در الوقسطی، کالاپی بانک ملی است. در این طرح، متقاضیان می‌توانند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار خرید کالا دریافت کنند. درخواست تسهیلات از طریق سامانه بام بانک ملی ثبت می‌شود و پس از بررسی مدارک و اعتبارسنجی، اعتبار خرید در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های مهم این طرح عبارت‌اند از:

سقف اعتبار تا ۲۰۰ میلیون تومان

ثبت درخواست به‌صورت غیرحضوری

بازپرداخت ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماهه

نرخ سود مطابق ضوابط بانک ملی

بدون نیاز به پیش‌پرداخت

شرایط نهایی دریافت اعتبار، معرفی ضامن و تأیید درخواست مطابق قوانین بانک ملی و نتیجه اعتبارسنجی متقاضی تعیین می‌شود.

خرید فرش قسطی با اعتبار بانکی

یکی از مهم‌ترین مزایای این دو طرح، حذف نیاز به پرداخت یکجای هزینه خرید است. بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای پرداخت مبلغ کامل، هزینه خرید را در چندین قسط پرداخت کنند. به همین دلیل، استفاده از طرح‌های اعتباری الوقسطی می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای متقاضیان فرش قسطی باشد؛ زیرا علاوه بر مدیریت بهتر هزینه‌ها، امکان انتخاب محصولات متنوع با بودجه بالاتر را نیز فراهم می‌کند.

مزایای استفاده از تسهیلات خرید فرش الوقسطی

استفاده از این طرح‌های اعتباری مزایای متعددی برای خریداران دارد، از جمله:

امکان دریافت مجموعاً تا ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار

خرید اقساطی بدون نیاز به پرداخت کامل مبلغ

همکاری با بانک‌های معتبر کشور

انجام بخش زیادی از مراحل به‌صورت آنلاین

تنوع در انتخاب طرح اعتباری

انواع فرش‌های قابل خرید با تسهیلات ۶۰۰ میلیونی الوقسطی

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های تسهیلات ۶۰۰ میلیونی الوقسطی، آزادی عمل در انتخاب محصول است. برخلاف بسیاری از طرح‌های اعتباری که تنوع محدودی از کالاها را در اختیار مشتری قرار می‌دهند، در الوقسطی می‌توانید از میان صدها مدل فرش ماشینی، متناسب با سلیقه، بودجه، متراژ فضا و سبک دکوراسیون منزل خود انتخاب کنید.

فرش ۵۰۰ شانه؛ گزینه‌ای اقتصادی با دوام بالا که برای استفاده روزمره، خانه‌های اجاره‌ای، خوابگاه‌ها و فضاهای پرتردد انتخاب مناسبی محسوب می‌شود.

فرش ۷۰۰ شانه؛ یکی از پرفروش‌ترین مدل‌های بازار که تعادل بسیار خوبی بین کیفیت، زیبایی و قیمت دارد و برای پذیرایی، اتاق خواب و استفاده خانوادگی گزینه‌ای ایده‌آل است.

فرش ۱۰۰۰ شانه؛ با تراکم بالاتر و ظرافت بیشتر در بافت، مناسب افرادی که به دنبال فرشی با ظاهر لوکس‌تر و جزئیات بیشتر در نقش و نگار هستند.

فرش ۱۲۰۰ شانه؛ با لطافت بالا، تراکم مناسب و طراحی‌های چشم‌نواز، انتخابی محبوب برای دکوراسیون‌های مدرن و کلاسیک که ظاهری نزدیک به فرش‌های دستباف دارد.

فرش ۱۵۰۰ شانه؛ لوکس‌ترین مدل‌های فرش ماشینی با تراکم بسیار بالا، ریزبافت، ظرافت فوق‌العاده و نقش‌هایی بسیار دقیق که برای فضاهای رسمی، پذیرایی و جهیزیه انتخابی ممتاز محسوب می‌شوند.

فرش آشپزخانه؛ طراحی‌شده برای محیط‌های پرتردد با ابعاد متنوع، طرح‌های کاربردی و مقاومت مناسب در برابر استفاده روزانه، تا علاوه بر زیبایی، نظافت آشپزخانه نیز آسان‌تر شود.

فرش کودک؛ با رنگ‌بندی شاد، طرح‌های کودک‌پسند و ابعاد متنوع که فضای اتاق کودک را زیباتر و دلنشین‌تر می‌کند.

فرش مدرن؛ مناسب خانه‌هایی با دکوراسیون امروزی، مینیمال و سبک‌های جدید که با طرح‌های هندسی، ساده و ترند، جلوه‌ای متفاوت به فضای منزل می‌بخشد.

فرش مراکشی؛ یکی از محبوب‌ترین سبک‌های روز بازار با نقوش خاص و طراحی مدرن که برای دکوراسیون‌های مینیمال، اسکاندیناوی و مدرن بسیار پرطرفدار است.

فرش وینتیج؛ با طراحی کهنه‌نما و تلفیقی از سبک کلاسیک و مدرن که برای علاقه‌مندان به دکوراسیون‌های خاص و متفاوت گزینه‌ای جذاب به شمار می‌رود.

فرشینه؛ محصولی سبک، کاربردی و قابل استفاده در بخش‌های مختلف منزل که به دلیل وزن کم و تنوع طرح، برای استفاده روزمره گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

با این تنوع گسترده، می‌توانید پس از دریافت تسهیلات خرید فرش، محصولی را انتخاب کنید که دقیقاً با نیاز، بودجه و سبک دکوراسیون شما هماهنگ باشد و بدون پرداخت یکجای هزینه، آن را به‌صورت اقساطی تهیه کنید.

وام ۶۰۰ میلیونی الوقسطی؛ راهکاری برای خرید آسان فرش

الوقسطی با فراهم کردن دو طرح اعتباری باجت (کالانو بانک تجارت) و کالاپی بانک ملی، امکان دریافت تا ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید فرش را برای مشتریان فراهم کرده است. متقاضیان می‌توانند پس از اعتبارسنجی و تأیید شرایط توسط بانک، از این اعتبار برای خرید انواع فرش استفاده کرده و هزینه خرید را در قالب اقساط پرداخت کنند. اگر قصد خرید فرش با شرایط پرداخت منعطف را دارید، این دو طرح می‌توانند راهکاری مناسب برای مدیریت هزینه‌ها و تجربه یک خرید آسان‌تر باشند.