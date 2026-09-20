https://mehrnews.com/x3d6YQ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6953238 استانها قزوین استانها قزوین ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۷ ۲۰۴ شب حماسه سازی مردم در آوج قزوین- مردم شهر آوج بار دیگر با حضور در سنگر خیابان و شرکت در تجمعات شبانه نشان دادند این سنگر مهم خالی نخواهد شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6953238 کپی شد مطالب مرتبط قرار ۲۰۴ مردم دیّر در میدان دفاع از کشور دویست و چهارمین شب تجمعات مردمی کرج رقابت ۷۰ تیم در مسابقات «میدانیار» با محوریت آموزش نظامی و امداد ۲۰۴ شب ایستادگی و همدلی مردم ولایی ارومیه در اجتماع شبانه برچسبها تجمع مردمی آوج جنگ رمضان
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