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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۷

۲۰۴ شب حماسه سازی مردم در آوج

۲۰۴ شب حماسه سازی مردم در آوج

قزوین- مردم شهر آوج بار دیگر با حضور در سنگر خیابان و شرکت در تجمعات شبانه نشان دادند این سنگر مهم خالی نخواهد شد.

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کد مطلب 6953238

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