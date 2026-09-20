https://mehrnews.com/x3d6YR ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6953239 استانها قزوین استانها قزوین ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۸ ایستادگی مردم ضیاءآباد در شب ۲۰۴ قزوین- مردم ضیاءآباد در دویست و چهارمین شب حضور خود در سنگر خیابان بر ایستادگی در مسیر انقلاب تأکید کردند. دریافت 2 MB کد مطلب 6953239 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهارمین شب تجمعات زنجانیها در میدان قرار ۲۰۴ مردم دیّر در میدان دفاع از کشور ۲۰۴ شب ایستادگی و همدلی مردم ولایی ارومیه در اجتماع شبانه دویست و چهارمین شب تجمعات مردمی کرج برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان قزوین
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