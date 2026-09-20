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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۸

ایستادگی مردم ضیاءآباد در شب ۲۰۴

ایستادگی مردم ضیاءآباد در شب ۲۰۴

قزوین- مردم ضیاءآباد در دویست و چهارمین شب حضور خود در سنگر خیابان بر ایستادگی در مسیر انقلاب تأکید کردند.

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کد مطلب 6953239

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