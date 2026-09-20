۲۵ پایگاه بسیج تاکستان در نمایشگاه «اسوه» به نمایش درآمدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه پایگاههای اسوه بسیج شهرستان تاکستان شامگاه یکشنبه با حضور مسئولان و جمعی از مردم در محل اجتماعات شبانه مقابل شهرداری تاکستان افتتاح شد.
سرهنگ زینالعابدین اصلیبیگی فرمانده سپاه تاکستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این نمایشگاه ۲۵ پایگاه به نمایندگی از تمامی پایگاههای بسیج شهرستان حضور پیدا کردهاند.
وی افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه، کسب و انتقال تجربه و معرفی ظرفیتهای بسیج در عرصههای مختلف است تا این ظرفیتها در معرض دید مردم قرار گرفته و شهروندان با بخشی از فعالیتها و توانمندیهای پایگاههای بسیج آشنا شوند.
فرمانده سپاه تاکستان ادامه داد: در برگزاری این نمایشگاه تلاش شده است بخشی از ظرفیتها و فعالیتهای پایگاههای بسیج به مردم معرفی شود و پایگاهها نیز با مشاهده فعالیتهای یکدیگر از تجربیات و ایدههای موفق استفاده کنند.
اصلیبیگی با اشاره به بخشهای مختلف نمایشگاه گفت: پایگاههای حاضر در نمایشگاه، بخشی از فعالیتها و دستاوردهای خود را در حوزههای مختلف ارائه کردهاند و این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی بیشتر مردم با فعالیتهای بسیج در سطح شهرستان است.
وی همچنین از برپایی نمایشگاه کتاب در حاشیه نمایشگاه پایگاههای اسوه خبر داد و گفت: با همکاری اداره کتابخانههای عمومی شهرستان، مجموعهای از کتابهای تقریظشده توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز در این نمایشگاه عرضه شده است و علاقهمندان میتوانند از این بخش بازدید کنند.
فرمانده سپاه تاکستان در پایان ابراز امیدواری کرد با استقبال مردم از این نمایشگاه، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان با فعالیتها، ظرفیتها و توانمندیهای پایگاههای بسیج فراهم شود.
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