گلوله مخصوص ساقط کردن پهپادهای سریع از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت «روستک» گلوله چندپرتابه‌ای به نام «Mnogotochie» توسعه داده که می تواند به طور موفقیت آمیز به پهپادها برخورد کند. گزارش ها نشان می دهند نخستین دسته از این گلوله ها به نیروهای نظامی روسی تحویل داده شده اند.

طبق گزارش ها گلوله های مذکور برای مقابله با پهپادها، تراکم آتش بالایی ایجاد می‌کنند.

«بکخان اوزدویف» مدیر صنعتی Armament Cluster متعلق به شرکت روستک قبلا فاش کرده بود کارتریج های این نوع فشنگ برای اسلحه های خودکار یک گزینه برای دفاع در برابر پهپادها به حساب می آید. این مهمات در اصل فشنگ‌های استاندارد ۵.۴۵×۳۹ و ۷.۶۲×۳۹ میلی‌متری هستند، اما گلوله ای مخصوص دارند که پس از خروج از لوله تفنگ به سه قسمت تبدیل می شود. این فرایند رگباری با تراکم بالا ایجاد می کند و بدان معناست که شلیک به یک پهپاد کوچک با سه گلوله به طور همزمان بسیار ساده تر از شلیک با یک گلوله است.

روستیک قبلا اعلام کرده بود کارتریج فشنگ CT ۲۲۶ (کالیبر ۵.۴۵ در ۳۹ میلی‌متر) و CT ۲۲۸ (کالیبر ۷.۶۲ در ۵۴ میلی‌متر) دارای گلوله‌ای متشکل از سه بخش هستند که در حین پرواز متلاشی می‌شود. ویدئوهایی که این شرکت منتشر کرده، نشان می دهد نسخه ۵.۴۵ میلیمتری پهپادی را که در ارتفاع ۱۰ متری زمین در فاصله ۱۰۰ متری پرواز می کند، پس از چهار شلیک ساقط کرد.