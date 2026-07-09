به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توسعه پهپادهایی در اوکراین که قادرند اهدافی را در دهها کیلومتریِ پشت خطوط مقدم با دقت و هزینه کم هدف قرار دهند و اغلب از طریق شبکه استارلینک هدایت میشوند، ماهیت جنگ در این کشور را دگرگون کرده است.
اوکراین در سال جاری میلادی طی کارزاری هماهنگ برای انجام حملات میانبرد، خطوط تدارکاتی، تأسیسات ذخیرهسازی سوخت، سامانههای پدافند هوایی و مراکز فرماندهی روسیه را هدف قرار داده است.
با این وجود چهار تن از فرماندهان و خلبانان یگان پهپادی اوکراین فاش کردند روسیه در حال توسعه روشهای متعددی برای مقابله با این حملات میانبرد است.
به گفته آنها روشهای روسیه برای محافظت از سوخت و سایر تدارکات نظامی، اقدامات وسیعی را از جمله استفاده از دستگاههای پیشرفته اخلالگر الکترونیکی برای مسدود کردن ارتباطات مورد استفاده جهت هدایت پهپادها، شامل می شود.
روسیه این دستگاههای اخلالگر را نزدیک شهرها و تأسیسات نظامی نصب کرده است. به عنوان مثال برخی سامانهها قادرند عملکرد شبکه «استارلینک» را مختل کنند.
بیشتر مأموریتهای میانبرد اوکراین با استفاده از استارلینک انجام میشود که به اپراتور امکان میدهد از راه دور با پهپاد ارتباط برقرار کند. حال آنکه پیشتر تصور میشد این ابزارها تا حد زیادی در برابر اختلال مصون هستند.
«سرگی بسکرستنوف»، مشاور وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد روسیه در حال استقرار سامانهای اخلالگر به نام «وُلنا کوپول گارانت» (Volna Kupol Garant)است که سیگنالی با قدرت کافی برای بیثبات کردن اتصال استارلینک در منطقهای به وسعت حدود ۲۰ کیلومتر مربع را منتشر میکند. وی افزود: تاکنون حدود ۱۰ مورد از این سامانهها شناسایی شدهاند.
با این حال، خود این سامانه نیز هدفی مهم برای یگانهای پهپادی اوکراین محسوب میشوند.
در این میان ایلان ماسک مدیر ارشد اسپیس ایکس دسترسی نیروهای روسی به استارلینک را قطع کرده است تا مانع از استفاده مسکو از این شبکه در حملات پهپادی خود شود.
شرکت اسپیساکس و وزارت دفاع روسیه به درخواستها برای اظهار نظر در مورد این گزارش پاسخی ندادند.
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