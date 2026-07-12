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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

توسعه زیرساخت‌های خدماتی مرز مهران در آستانه اربعین حسینی

توسعه زیرساخت‌های خدماتی مرز مهران در آستانه اربعین حسینی

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و دبیر کمیته زیرساخت ستاد اربعین شهرداری تهران از آغاز عملیات ساخت و تجهیز ۳۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام در میدان اربعین مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ناظم رضوی دبیر کمیته زیرساخت ستاد اربعین شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات شرکت توسعه فضاهای فرهنگی در آستانه اربعین حسینی(ع) در مرز مهران، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از زائران عتبات عالیات و زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از مرز مهران تردد می‌کنند، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز زائران و رفع نواقص بخش‌های خدماتی از جمله مأموریت‌هایی است که کمیته زیرساخت ستاد اربعین به‌صورت جدی آن را دنبال می‌کند.

وی افزود: با اعزام تیم‌های فنی و تخصصی و بهره‌گیری از نیروهای بومی منطقه، ارزیابی وضعیت موجود و پیش‌بینی نیازهای اربعین در مرز مهران انجام شد و پس از اولویت‌بندی نیازها، عملیات فنی و اجرایی برای رفع موارد دارای اولویت آغاز شده است.

دبیر کمیته زیرساخت ستاد اربعین شهرداری تهران ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره افزایش دمای هوا، ساخت سرویس‌های بهداشتی و حمام به‌عنوان نخستین اولویت در مرز مهران در دستور کار قرار گرفته است.

ناظم رضوی تصریح کرد: احداث ۳۰ چشمه سرویس بهداشتی و حمام در میدان اربعین مرز مهران، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تجمع زائران در مسیر زیارت، آغاز شده است و عملیات تکمیل آن در روزهای آینده به پایان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: با هدف کمک به دستگاه‌های خدمات‌رسان، تعمیر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و همچنین رفع نواقص تأسیسات آب، برق و سایر نیازهای پایگاه مرکزی هلال احمر در مرز مهران از سوی این شرکت انجام شده است تا نیروهای امدادی و خدماتی بتوانند با کمترین مشکل به زائران خدمات ارائه کنند.

کد مطلب 6885539

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