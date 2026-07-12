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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

استاندار قزوین: آمادگی برای اربعین باید از هم‌اکنون آغاز شود

استاندار قزوین: آمادگی برای اربعین باید از هم‌اکنون آغاز شود

قزوین- استاندار قزوین با قدردانی از مشارکت مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این رویداد را یک کار بزرگ و مردمی دانست و بر آغاز برنامه‌ریزی و آمادگی استان برای خدمت‌رسانی در اربعین تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در جلسه تجلیل از موکب‌داران مردمی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران اظهار کرد: برگزاری این مراسم یک کار بزرگ و جمعی بود و مردم عزیز، نجیب و بزرگ قزوین در آن سنگ تمام گذاشتند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی افزود: از سپاه، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و همه همراهان این برنامه تشکر می‌کنم، اما اصل این کار را مردم انجام دادند و دستگاه‌های اجرایی تنها نقش تسهیل‌گر داشتند.

استاندار قزوین با اشاره به همدلی شکل‌گرفته در استان تصریح کرد: حضور همه ارکان استان در این مراسم، توان بالای قزوین در مدیریت رویدادهای بزرگ و ملی را به نمایش گذاشت.

نوذری در ادامه با تأکید بر ضرورت آغاز برنامه‌ریزی برای اربعین حسینی گفت: آمادگی برای خدمت‌رسانی به زائران باید از هم‌اکنون آغاز شود و موکب‌های استان برای فعالیت در عراق، مرزها و مسیرهای مواصلاتی سایر استان‌ها آماده باشند.

وی افزود: جلسات هماهنگی اربعین آغاز شده و این رویداد بزرگ نیازمند انسجام و آمادگی کامل همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی است.

استاندار قزوین با اشاره به اختصاص زمینی به مساحت سه هزار مترمربع در مرز مهران خاطرنشان کرد: این زمین برای احداث موکب بزرگ استان در نظر گرفته شده تا علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران اربعین، در طول سال نیز به‌عنوان پایگاه پشتیبانی فعالان اقتصادی و صنعتی استان مورد استفاده قرار گیرد.

نوذری تأکید کرد: برای اجرای این پروژه، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و فعالان اقتصادی استان ضروری است تا این مجموعه با اتکا به ظرفیت‌های قزوین به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6886005

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