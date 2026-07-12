به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در جلسه تجلیل از موکب‌داران مردمی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران اظهار کرد: برگزاری این مراسم یک کار بزرگ و جمعی بود و مردم عزیز، نجیب و بزرگ قزوین در آن سنگ تمام گذاشتند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی افزود: از سپاه، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و همه همراهان این برنامه تشکر می‌کنم، اما اصل این کار را مردم انجام دادند و دستگاه‌های اجرایی تنها نقش تسهیل‌گر داشتند.

استاندار قزوین با اشاره به همدلی شکل‌گرفته در استان تصریح کرد: حضور همه ارکان استان در این مراسم، توان بالای قزوین در مدیریت رویدادهای بزرگ و ملی را به نمایش گذاشت.

نوذری در ادامه با تأکید بر ضرورت آغاز برنامه‌ریزی برای اربعین حسینی گفت: آمادگی برای خدمت‌رسانی به زائران باید از هم‌اکنون آغاز شود و موکب‌های استان برای فعالیت در عراق، مرزها و مسیرهای مواصلاتی سایر استان‌ها آماده باشند.

وی افزود: جلسات هماهنگی اربعین آغاز شده و این رویداد بزرگ نیازمند انسجام و آمادگی کامل همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی است.

استاندار قزوین با اشاره به اختصاص زمینی به مساحت سه هزار مترمربع در مرز مهران خاطرنشان کرد: این زمین برای احداث موکب بزرگ استان در نظر گرفته شده تا علاوه بر خدمت‌رسانی به زائران اربعین، در طول سال نیز به‌عنوان پایگاه پشتیبانی فعالان اقتصادی و صنعتی استان مورد استفاده قرار گیرد.

نوذری تأکید کرد: برای اجرای این پروژه، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و فعالان اقتصادی استان ضروری است تا این مجموعه با اتکا به ظرفیت‌های قزوین به بهره‌برداری برسد.