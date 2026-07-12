قهرمانان مسابقات انتخابی نونهالان تکواندوی همدان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تکواندوی نونهالان پسر استان همدان در رده کمربندهای قرمز و مشکی، با هدف شناسایی استعدادهای برتر و تکمیل ترکیب تیم منتخب استان، با معرفی نفرات برتر در اوزان ده‌گانه به کار خود پایان داد.

این دوره از رقابت‌ها که به یاد شهید جاویدالاثر «ماکان نصیری‌نژاد» و با حضور تکواندوکاران مستعد از سراسر استان به میزبانی هیئت تکواندوی استان همدان پیگیری شد.

در پایان این رویداد ورزشی و پس از رقابتی فشرده میان ورزشکاران نونهال، نفرات برتر اوزان مختلف جهت حضور در مراحل بعدی اردوهای آماده‌سازی و مسابقات کشوری به شرح زیر معرفی شدند:

وزن اول (۳۳- کیلوگرم): امیرحسین افشاری

وزن دوم (۳۷- کیلوگرم): امیرمهدی محمدی‌مجد

وزن سوم (۴۱- کیلوگرم): سیدمحمدطاها مسیبی

وزن چهارم (۴۵- کیلوگرم): امیرعباس زنگنه

وزن پنجم (۴۹- کیلوگرم): امیرعلی شکری

وزن ششم (۵۳- کیلوگرم): دانیال قنبری

وزن هفتم (۵۷- کیلوگرم): آریا احمدوند

وزن هشتم (۶۱- کیلوگرم): محمد زارعی

وزن نهم (۶۵- کیلوگرم): امیرعباس شریفی

وزن دهم (۶۵+ کیلوگرم): محمدطاها بشیری

کادر فنی هیئت تکواندوی استان همدان با تاکید بر سطح کیفی مسابقات اعلام کرد نفرات برتر این دوره ضمن پیوستن به اردوی تیم منتخب استان، برنامه‌های تمرینی ویژه‌ای را برای آمادگی به منظور اعزام به رقابت‌های پیش‌رو و مسابقات قهرمانی کشور پشت سر خواهند گذاشت.