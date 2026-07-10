حضور تیم ملی تکواندو ایران در مسابقات جهانی با اعزام ۸ ملی پوش

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی تکواندو با حضور ۸۴ تکواندوکار از مراکش، اندونزی، قزاقستان، کره جنوبی، چین، ایران، روسیه و تایلند طی روزهای ۲۳ تا ۲۵ تیر به میزبانی کره جنوبی در «چانچئون» برگزار خواهد شد.

اعضای تیم ملی تکواندو ایران برای حضور در این رقابت ها عصر روز جمعه تهران را ترک کردند و پس از توقفی کوتاه در استانبول راهی محل برگزاری مسابقات در کره جنوبی خواهند شد.



مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری، محمد حسین یزدانی، امیررضا صادقیان، یلدا ولی نژاد، باران نعمتی، فاطمه احمدی و هستی محمدی ۸ تکواندوکار کشورمان در این رقابت ها هستند که در بخش مردان، زنان و ترکیبی (مردان و زنان) در این مسابقات حضور خواهد داشت.



طبق برنامه اعلام شده سه شنبه ۲۳ تیرماه مسابقات تیمی مردان، چهارشنبه ۲۴ تیرماه مسابقات زنان و پنجشنبه ۲۵ تیرماه مسابقات ترکیبی برگزار خواهد شد.



تیم های ملی کشورمان در آخرین دوره ای که در این رقابت ها حضور پیدا کرد، در سال ۱۴۰۳ موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلا شده بود.