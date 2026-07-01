حضور دو تکواندوکار نوجوان ایران در اردوی مشترک قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، حنا زرین کمر و آیناز میکائیلی که با هدایت نیلوفر صفریان در مسابقات بین المللی قزاقستان موفق به کسب دو مدال نقره شده بودند، پس از پایان این مسابقات در کمپ تمرینی شرکت کردند.

کمپ تمرینی فوق با حضور تکواندوکاران کشور میزبان، روسیه، بلاروس، تونس، اردن ، عربستان و نمایندگان کشورمان تا ۱۶ تیرماه جریان دارد و تکواندوکاران حاضر در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را زیر نظر مربیان پیگیری می کنند.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون تکواندو قزاقستان، برنامه تمرینی هر روز توسط مربی از یک کشور طراحی و اجرا می شود که تمرینات فردا پنجشنبه ۱۱ تیرماه (دوم جولای) زیر نظر نیلوفر صفریان از کشورمان انجام خواهد شد. طبق برنامه، بعد از دو روز تمرین مبارزات دوستانه بین تکواندوکاران حاضر برگزار می شود.

در جریان این اردو فدراسیون تکواندو قزاقستان با اهدا لباس محلی و لوح تقدیر از مربیان تیم های مختلف تجلیل نمودند.