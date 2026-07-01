  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

حضور دو تکواندوکار نوجوان ایران در اردوی مشترک قزاقستان

حضور دو تکواندوکار نوجوان ایران در اردوی مشترک قزاقستان

دو عضو تیم ملی نوجوانان ایران پس از شرکت در رقابت های بین المللی قزاقستان در کمپ تمرینی این رقابت ها نیز حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حنا زرین کمر و آیناز میکائیلی که با هدایت نیلوفر صفریان در مسابقات بین المللی قزاقستان موفق به کسب دو مدال نقره شده بودند، پس از پایان این مسابقات در کمپ تمرینی شرکت کردند.

کمپ تمرینی فوق با حضور تکواندوکاران کشور میزبان، روسیه، بلاروس، تونس، اردن ، عربستان و نمایندگان کشورمان تا ۱۶ تیرماه جریان دارد و تکواندوکاران حاضر در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را زیر نظر مربیان پیگیری می کنند.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون تکواندو قزاقستان، برنامه تمرینی هر روز توسط مربی از یک کشور طراحی و اجرا می شود که تمرینات فردا پنجشنبه ۱۱ تیرماه (دوم جولای) زیر نظر نیلوفر صفریان از کشورمان انجام خواهد شد. طبق برنامه، بعد از دو روز تمرین مبارزات دوستانه بین تکواندوکاران حاضر برگزار می شود.

در جریان این اردو فدراسیون تکواندو قزاقستان با اهدا لباس محلی و لوح تقدیر از مربیان تیم های مختلف تجلیل نمودند.

کد مطلب 6876092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها